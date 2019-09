Scuola | ecco i diari per l' anno 2019 2020

Scuola - ecco il piano : classi con 22 alunni e premi ai professori : Fuori le classi pollaio dalla Scuola, docenti sempre aggiornati e con stipendi più alti. Ci sono ancora decine di migliaia di precari a cui dare risposte mentre all?università si...

Scuola/ Senza utopia e senza statalismo : ecco la rivoluzione che fa bene a tutti : La SCUOLA va ripensata come impresa sociale, sulla base delle esigenze di chi vi lavora e del servizio che offre. In Italia non è un'ovvietà

Scuola/ Sud - Invalsi - figli di notabili : ecco chi uccide il merito : Come dicono o dati Invalsi, le condizioni dell'istruzione in certe zone del Sud sono disastrose. La responsabilità di famiglie e "caste" è enorme

Amici - Tish elimina foto della Scuola e i fan insorgono : ecco perché lo ha fatto : Tish dopo Amici, il gesto che ha fatto infuriare i fan: le ultime news Tish dopo Amici continua a essere molto amata dai fan, i suoi concerti sono molto seguiti e lei sul palco è acclamatissima. La sua carriera come cantante è appena cominciata, ma sembra pronta ed entusiasta a percorrere questo nuovo cammino, ma […] L'articolo Amici, Tish elimina foto della scuola e i fan insorgono: ecco perché lo ha fatto proviene da Gossip e Tv.

Gerry Scotti racconta i primi lavori : “Ecco cosa facevo dopo la Scuola” : Gerry Scotti ha compiuto 63 anni e per l’occasione è stato contattato telefonicamente da Rudy Zerby che ha voluto fargli gli auguri in diretta dai microfoni di Radio Deejay. I due hanno scherzato insieme e poi il conduttore lombardo è tornato indietro con la memoria, ricordando quelli che sono stati i suoi primi lavoretti quando ancora non era iniziata la sua carriera in tv. “Era buona abitudine nostra negli anni ’70, quando ...

Scuola - decreto legge PAS e concorso straordinario ultime notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

Educazione civica a Scuola 2019 : legge approvata - ecco cosa prevede : Educazione civica a scuola 2019: legge approvata, ecco cosa prevede Educazione civica, da tempo in molti ne volevano la reintroduzione negli istituti scolastici. La buona notizia è che a partire da settembre 2019 sarà reintrodotta l’ora di Educazione civica. Il disegno di legge sull’argomento è stato infatti approvato in Senato nella giornata di giovedì 1 agosto con 138 sì e 38 astensioni. Gli studenti della scuola primaria e secondaria ...

Lasciò i bimbi sullo Scuolabus dopo l’incidente. Ecco perché l’autista ubriaco riavrà la patente. : Il giudice di pace ha ridato la patente di guida a Deniss Panduru, l’autista romeno che il 17 maggio scorso era stato arrestato per omissione di soccorso dopo l’incidente accaduto mentre conduceva uno scuolabus sui tornanti dei Colli Euganei in località Arquà Petrarca (Padova). La prefettura aveva comminato 2 anni e 6 mesi di sospensione del documento. Lo scuolabus che guidava Panduru si era ribaltato appoggiandosi sul fianco. I 13 ...

Scuola - torna l'educazione civica : ecco cosa si studierà : Scuola, torna l'educazione civica: ecco cosa si studierà La materia, scomparsa dai programmi nel 1990, farà parte della didattica di elementari, medie e superiori per almeno 33 ore all’anno. Si studieranno anche temi ambientali, educazione stradale e contrasto al bullismo Parole chiave: ...

È sì alla legge per il ritorno dell'educazione civica a Scuola. Ecco cosa prevede : La valorizzazione dei principi della Costituzione e delle Istituzioni europee, insieme a tematiche come la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare, la promozione della salute e del benessere. Ma anche il rispetto della regole della convivenza civile, da imparare a partire dai banchi di scuola. Sono questi i contenuti della nuova legge che “introduce” l’insegnamento dell’educazione civica, approvata ...

Le famiglie ricche - la Scuola cattolica e lo sport : ecco chi sono i killer del carabiniere : Borse di Gucci in mano e Rolex al polso, sui social le foto delle vacanze romane di Elder Finnegan e Natale Hjorth

Scuola - bonus 500 euro docenti ultime notizie : controlli in aumento sull’uso del denaro - ecco cosa rischiano i trasgressori : In aumento i controlli sull’uso del denaro relativo ai bonus a favore dei docenti, destinato alla formazione e all’aggiornamento. La senatrice M5S, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione al Parlamento all’interno della quale viene fatto presente come alcuni insegnanti abbiano usato il bonus per acquistare beni e servizi che non hanno a che fare con la loro formazione. Alcuni beneficiari, per esempio, hanno ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco cosa ha detto il vicepremier Di Maio : Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di autonomia differenziata nel corso di un suo intervento a margine del Giffoni Film Festival. ecco le parole del leader del Movimento 5 Stelle su una delle questioni più dibattute degli ultimi giorni sul piano politico. Di Maio sulla regionalizzazione: ‘L’autonomia si farà’ ‘L’autonomia si farà, io l’ho sempre detto. Ovviamente abbiamo messo fuori l’assunzione dei docenti su ...