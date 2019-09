Sconcerti | “Napoli dominato Perché Ancelotti ha tolto Insigne? Non sembrava infortunato”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) La somma algebrica che risulta dalla partita di ieri sera, scrive Mariosul Corriere della Sera, è di due ottime squadre, “una delle quali però è nettamente superiore all’altra”. Il Napoli ha subito 7 reti in due partite. Manolas non ha ancora i tempi della squadra, Koulibaly ha fatto pochi allenamenti, solo 15. Ci sarà tempo, scrive, per vedere un Napoli migliore, ma intanto “è stato abbastanza”. I due giocatori determinanti nella Juve, in questo momento, sono Douglas Costa e Pjanic. Nel gioco non si vede ancora la bellezza di Sarri. Il nuovo tecnico si vede in alcune larghezze di campo ma anche in qualche confusione difensiva, soprattutto quando si cerca di uscire palla al piede. “Ronaldo è intermittente, Higuain ha sprazzi da fuoriclasse, Khedira ha rivincite personali che sa come far rendere al massimo”. La Juve ...

