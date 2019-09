Roma | Petrachi | “Schick me lo hanno richiesto più club | per Kalinic vedremo domani”

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Bomba Falcao - Petrachi a Montecarlo - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, le ultime notizie sulle trattative giallorosse: Bomba Falcao, Petrachi sarebbe stato a Montecarlo per trattare il colombiano

Mercato Roma : le spine di Petrachi : Ogni rosa ha le sue spine. E quella della Roma non fa eccezione. Naturalmente non stiamo parlando di fiori ma dei calciatori che Fonseca avrà a disposizione per la stagione calcistica 2019/20. Acquisti che mancano, esuberi da piazzare e situazioni da chiarire. Ecco gli insidiosi aculei appuntiti che minacciano la serenità del direttore sportivo giallorosso, ad un mese dall’inizio del campionato. Capitolo acquisti Ad oggi nella squadra ...

Spinazzola derubato a Roma – Petrachi : “Si deve svegliare” : L’ultimo arrivato in casa Roma è stato presentato oggi. Nel corso della conferenza ha raccontato di aver subito il furto dello zainetto dall’interno della sua auto. Leonardo Spinazzola – Un benvenuto assolutamente da ricordare per l’ormai ex Juventus. “Siparietto simpatico durante la conferenza stampa di presentazione del neo giallorosso Leonardo Spinazzola, da poco arrivato dalla Juventus. Il giocatore, ad ...

Calciomercato Roma - Petrachi : “Prenderemo due difensori e un centrocampista” : Il ds della Roma fa il punto sul mercato: “Dobbiamo sostituire Manolas e Marcano. Baldini può aiutare, ma il mercato lo faccio io”.“powered by Goal”Una difesa da ricomporre dopo gli addii di Manolas e Marcano, la Roma lavora sul reparto arretrato in sede di Calciomercato. La conferma arriva dal direttore sportivo Gianluca Petrachi , che a margine della conferenza stampa di presentazione di Spinazzola ha fatto il punto della ...

Roma - Spinazzola in conferenza ma le indicazioni più interessanti arrivano da Petrachi : “Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Sono le importanti dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma che ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è ...

Calciomercato Roma - Mancini stop : Petrachi punta N’Koulou : Frenata nella trattativa tra Roma e Atalanta per Gianluca Mancini. Il DS Petrachi ora punta su N’Koulou, che ha portato lui stesso a Torino nel 2017.“powered by Goal”La Roma si prepara a rifare il look alla difesa. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Pau Lopez e dopo quella di Spinazzola, l’obiettivo è prendere un centrale di difesa.Tutte le strade sembravano portare a Gianluca Mancini. Il classe 1996 ...

Roma - Petrachi show in conferenza stampa! Dzeko - Higuain - Barella e Zaniolo : il nuovo ds mette tutti in riga : Gianluca Petrachi si presenta a Roma con tanta grinta: il nuovo ds traccia il futuro dei giallorossi fra mosse di mercato, rinnovi e mentalità vincente Dopo la breve e poco positiva parentesi di Monchi, la Roma ha deciso di ripartire da un nuovo ds italiano: Gianluca Petrachi. Entrare oggi nella dirigenza giallorossa, dopo gli addii di Totti e De Rossi, con una squadra in fase di ‘smantellamento’, un nuovo allenatore e una ...

GIANLUCA PETRACHI - PRESENTAZIONE Roma/ "Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter" : GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA del direttore sportivo. Sul calciomercato: "Higuain ideale. Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter".

Petrachi : « Per la Roma è l’anno zero - ma sono ottimista» : Non mancano le novità nel nuovo corso della Roma, che vedrà non solo cambiamenti dirigenziali ma anche in panchina. Tra le novità c’è un nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, che ha parlato oggi delle aspettative del club in conferenza stampa a Trigoria. “Per la Roma questo è l’anno zero, – ha detto – è una […] L'articolo Petrachi: « Per la Roma è l’anno zero, ma sono ottimista» è stato realizzato ...