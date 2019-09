Risultati Mondiali basket 2019 Diretta live score delle partite | oggi 1 settembre

Risultati Mondiali BASKET 2019/ Diretta livescore : Italia - Spagna e Argentina volano : RISULTATI MONDIALI di BASKET 2019 Diretta live score, vittorie facili per l'Italia e le altre big nella prima giornata della fase a gironi, 31 agosto,.

Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta live score : Serbia e Russia - il debutto è ok! : Risultati Mondiali di basket 2019 Diretta live score, ecco i primi verdetti dalle partite di oggi 31 agosto 2019 per la 1giornata della fase a gironi.

12.40 Grazie per aver seguito con noi questa prima parte di DIRETTA LIVE della giornata inauguruale dei Mondiali di Basket 2019. Il programma riprenderà alle ore 13.30, quando fra le squadre a scendere in campo ci sarà anche l'Italia di Romeo Sacchetti che si misurerà contro le Filippine.

