Risultati Bundesliga – Vince il Werder Brema | espulso Lichtsteiner | la classifica

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019)– Terzo turno per il campionato tedesco. Nella scorsa stagione un duello infinito tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund conclusosi con la vittoria dei bavaresi. Duello che sembra destinato a continuare in questa stagione con il possibile inserimento nella lotta al titolo di qualche sorpresa come Bayer Leverkusen e RB Lipsia. Nel primo match successo in trasferta proprio del Lipisa, contro il Borussia Monchenglabach finisce 1-3, protagonista Werner con una tripletta. Vittoria in rimonta per il Bayern Monaco contro il Mainz, finisce 6-1, protagonista anche Perisic, reti di Coman e Lewandowski. Il Borussia Dortmund perde in casa dell’Union Berlino. La domenica si è aperta con la vittoria delsull’Augsburg. Nelle fila degli ospitil’ex Juventus. Il programma completo. VENERDI’ ore 20,30 BORUSSIA ...

zazoomnews : Risultati Bundesliga – Vittoria in rimonta del Bayern Monaco sconfitta Dortmund: la classifica - #Risultati… - zazoomnews : Risultati Bundesliga – Vittoria in rimonta del Bayern Monaco sconfitta Dortmund: la classifica - #Risultati… - zazoomnews : Risultati Bundesliga – Vittoria in rimonta del Bayern Monaco sconfitta Dortmund: la classifica - #Risultati… -