Renato Zero | “Panatta aveva paura pure delle lucertole Per la Rai ero a tratti

C’è da aspettare per il nuovo album di Renato Zero - slitta la data d’uscita del disco : Il nuovo album di Renato Zero cambia data. L'annuncio è arrivato nel corso dell'intervista condotta da Marco Travaglio per i 10 anni del Fatto Quotidiano che si è tenuta a La Versiliana, in cui l'artista romano ha raccontato alcuni particolari della prossima uscita. La data non sarà più quella del 30 settembre, come annunciato in precedenza, ma quella del 4 ottobre. L'uscita di Zero Il Folle è quindi ufficiale ed è già stata anticipata dal ...

Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne : ospiti e programma completo tra città e Triennale : Ci sarà Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne, che da questa'anno raddoppia con cento eventi sparsi per la città e la Triennale di Milano. L'artista romano è atteso per la giornata del 4 settembre, nella quale rilascerà una Delle prime intervista in vista del rilascio del nuovo album in programma per il 30 settembre. L'appuntamento è fissato per le ore 16 presso la Sala Balzan della Fondazione Corriere, con tutti i posti occupati per ...

Funerali Nadia Toffa/ Streaming video diretta : Renato Zero "anche la morte ti piange" : Funerali Nadia Toffa, Streaming video in diretta: oggi a Brescia messa don Maurizio Patriciello. Il saluto di Renato Zero: "Anche la morte ti piange".

Il commovente messaggio di Renato Zero per Nadia Toffa : Tra i tanti messaggi arrivati per la scomparsa di Nadia Toffa, c'è anche il commovente pensiero di Renato Zero. I funerali di Nadia Toffa si svolgeranno nel Duomo di Brescia oggi e per lei si è mobilitata l’Italia intera, dal Presidente della Repubblica, a Matteo Salvini, a Silvio Berlusconi. Dalla gente comune a tutti i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo.\\ Nadia Toffa è rimasta nei cuori anche di chi non l’ha ...

Il figlio di Renato Zero : chi è Roberto - 46 anni e a lui molto legato : Si chiama Roberto Fiacchini Anselmi ed è figlio di Renato Zero. Aveva 30 anni Roberto quando Renato lo adottò legalmente. Era il 2003 e la loro unione è ora più forte che mai. Renato e Roberto si erano conosciuto nel 1993 quando il ragazzo aveva iniziato a lavorare come guarda del corpo. Renato Zero era rimasto colpito dalla sua storia: orfano di entrambi i genitori, scomparsi presto. “Ho voluto offrirgli prima un supporto morale, poi ...

Fabrizio Frizzi - Heather Parisi e Renato Zero/ 'Stasera il varietà' a Techetechetè : A Techetechetè spazio al varietà con i ricordi 'degli anni numero 4', '64-'74-'84-'94. Nel montaggio, Fabrizio Frizzi, Renzo Montagnani, Renato Zero e...

Anche Leggera nella 2ª compilation di Renato Zero in edicola dal 2 agosto (tracklist) : C'è Anche Leggera nella 2ª compilation di Renato Zero in edicola dal 2 agosto. Una sorpresa che i fan aspettavano da tempo, quella che comparirà nella prossima uscita della collana di Sorrisi e Canzoni TV, che vede vede il celebre inedito riversarsi in digitale per comparire per la prima volta in CD. L'opera sarà in edicola a cominciare dal 2 agosto, mentre la prima uscita è già in distribuzione e sarà la terzultima della lunga collana che ...

Arriva il trailer del tour di Renato Zero per il nuovo album al via dal 1° novembre : Il trailer del tour di Renato Zero anticipa il nuovo album in uscita il 30 settembre. Ed è così che il Re dei Sorcini stuzzica la curiosità dei suoi fan che non attendono altro se non il suo ritorno, che ha già in programma per il giorno del suo 69° compleanno. Nei nuovi concerti al via dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma ci sarà spazio per la musica del nuovo album prodotto da Trevor Horn ma anche per quella del suo repertorio, ...