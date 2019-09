Regalo da sogno per Chiara Ferragni | la sorpresa di Fedez nell' anniversario di nozze

elleerre : RT @scapin_emanuela: Ascolto questo grande regalo che ci hai fatto e niente...la tua voce è pura bellezza. Un mio sogno: un cd di canzoni… - ConsalesRosanna : RT @scapin_emanuela: Ascolto questo grande regalo che ci hai fatto e niente...la tua voce è pura bellezza. Un mio sogno: un cd di canzoni… - EulaliaGrillo : RT @lulucammini: Sapete che vi dico? #CivatiMinistro sarebbe un sogno e un regalo per l'Italia -

Dalla Rete Google News

Corriere della Sera

Mauro Icardi non è più solo un sogno per i tifosi del Napoli. L'argentino è il prescelto dal presidente De Laurentiis, un profilo perfetto per i suoi parametri: ha 26 ...