Reddito di cittadinanza | in Sicilia è flop | non c’è lavoro per i 162 mila beneficiari

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 1 settembre 2019) Niente convocazioni deldiindomani. Parte con grossi problemi inla seconda fase deldiche prevede di trovare un posto diai 162dell’assegno. Al momento ci sarebbero, secondo La Repubblica, solo 200 posti didisponibili nei 64 centri per l’impiegoni. E non ancora chiaro come si farà a trovare un posto ai 162percettori deldi. Dove si sono mai visti tutti questi posti liberi sull’isola? Così al “pronti- via” lasi presenta palesemente impreparata. Anpal Servizi, l’agenzia del ministero delche gestisce ildi, inizia l’assegnazione di un “Patto per il”, insi dovrà attendere. Solo mercoledì si saprà qualcosa in più in seguito ad una riunione dei responsabili dei centri per ...

