Prima vittoria per il Milan di Giampaolo | 1-0 contro il Brescia

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : Ferrari all’attacco. Leclerc vuole la Prima vittoria in carriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI OGGI (DOMENICA 1° SETTEMBRE) LE PREVISIONI METEO DELLA GARA DI OGGI ORARIO D’INIZIO E COME VEDERE IN DIRETTA TV LA GARA DI OGGI LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Belgio 2019 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ANTHOINE HUBERT MORTO IN F2 VIDEO TERRIBILE INCIDENTE IN FORMULA DUE L’ANALISI DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “CONTENTO PER LA POLE, MA NON ...

Brandeburgo e Sassonia - ultradestra a caccia della Prima vittoria : Oggi il test cruciale in Germania: al voto Brandeburgo e Sassonia (Est), con l’Afd data oltre il 20%

Serie A - il Milan batte il Brescia 1 a 0 : Calhanoglu regala la Prima vittoria a Giampaolo : Un gol di Calhanoglu basta al Milan per battere il Brescia e riscattare la sconfitta all’esordio in campionato. I rossoneri ottengono i primi tre punti davanti al pubblico di San Siro con una prestazione non ancora impeccabile. L’1-0 va però stretto al diavolo, che nel finale sfiora più volte il raddoppio. Giampaolo vara un altro Milan dopo la falsa partenza di Udine e a sorpresa inserisce nell’undici iniziale André Silva al posto di Piatek, ...

Soriano fa esplodere il Dall’Ara - Prima vittoria del Bologna di Mihajlovic : Spal beffata in pieno recupero [FOTO] : E’ andato in scena il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal che non hanno dato vita ad una partita spettacolare ma comunque di grande intensità. L’uomo del match è stato sicuramente il portiere Berisha, l’estremo difensore della Spal è stato protagonista di veri e propri miracoli che hanno salvato gli ospiti fino al 94′ poi la rete di Soriano che ha ...

Vuelta di Spagna – Prima vittoria in un Grande Giro per Herrada : Teuns nuova maglia rossa : Herrada conquista la sesta tappa della Vuelta di Spagna: Prima vittoria in un Grande Giro per lo spagnolo della Cofidis Continua lo spettacolo della Vuelta di Spagna: i corridori hanno affrontato oggi la sesta tappa, pedalando per 198.9 chilometri da Mora De Rubielos ad Ares Del Maestrat . E’ Herrada il vincitore della tappa: dopo una splendida fuga lo spagnolo della Cofidis è stato il primo a tagliare il traguardo di Ares, ...

F1 - GP Belgio 2019 : da Spa a Spa. Nel 2018 l’ultima vittoria di Sebastian Vettel Prima di un anno tra ombre e anonimato : Da Spa a Spa. Sono passati solo dodici mesi dal 26 agosto 2018, il giorno di quell’ultima emozionante vittoria di Sebastian Vettel che ha inaspettatamente rappresentato però un punto di svolta in negativo e cambiato il volto della sua stagione e forse anche della sua carriera. La Formula 1 si appresta a tornare a Stavelot per l’edizione 2019 di un GP del Belgio che rappresenta uno degli ultimi barlumi di speranza per la Ferrari di ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc sogna di spezzare il tabù della Prima vittoria in carriera : Dopo appena 33 Gran Premi in carriera, e 12 da quando è sbarcato in Ferrari, Charles Leclerc è in piena caccia della prima vittoria in Formula Uno. Anzi, il monegasco la sente ormai vicinissima, sua, avendone ampiamente sfiorate due tra Bahrein e Austria. Il giovane talento classe 1997 sa perfettamente che solamente il caso e la sfortuna gli hanno negato, fino ad adesso, il primo trionfo della sua avventura nella massima categoria del ...

Ligue 1 - il Lione cade in trasferta : Prima vittoria stagionale per il Montpellier : In un match valido per la terza giornata della Ligue 1, il Montpellier ha superato allo Stade de la Mosson il Lione per 1-0. Decisiva, per i padroni di casa, la rete al 42′ di Souquet, 5′ minuti dopo l’errore al dischetto del suo compagno di squadra Delort. Nella ripresa, ospiti in dieci al 6′ per l’espulsione di Kone. prima vittoria stagionale per i padroni di casa. RISULTATI 3^ GIORNATA SABATO Amiens ...

Juve - Chiellini regala la Prima vittoria a Sarri : Nel primo match della Serie A 2019/2020, la Juventus vince in casa del Parma e conquista subito tre punti per il campionato. Al Tardini, i bianconeri passano per 1-0 grazie alla rete di Chiellini, che al 21' supera Sepe con una zampata in mischia

Chelsea - finalmente! Prima vittoria stagionale per i blues di Frank Lampard : Norwich-Chelsea si è appena conclusa. Terminato il secondo match della terza giornata di Premier League. Dopo una sconfitta ed un pari, arriva il primo successo per i blues di Frank Lampard, ma non senza fatica. Protagonista Abraham, che con una doppietta trascina i londinesi alla vittoria per 2-3. E’ suo il primo gol al 3′ minuto, risponde però Cantwell tre giri di lancetta dopo. Al 17′ Mount riporta avanti il Chelsea, ...

Badminton - Mondiali 2019 : arriva la Prima storica vittoria italiana nel parabadminton : arriva nella seconda giornata di gare, la prima riservata al paraBadminton, la vittoria azzurra ai Mondiali di Basilea: ad ottenerla è, nel Gruppo E del singolare femminile SU 5, Rosa Efomo De Marco, la quale batte l’ucraina Ivanna Redka per 21-13 21-17. Negli altri quattro incontri azzurri sempre sconfitti: nel Gruppo H del singolare maschile WH 1 Yuri Ferrigno cede alla testa di serie 5/8, il tedesco Mi Young-Chin per 21-12 21-8, mentre ...

Golf – BMW Championship : Justin Thomas si aggiudica la vittoria ed il Primato di FedEx Cup - out Molinari e Woods : A Justin Thomas titolo e primato FedEx Cup, out Francesco Molinarti e Tiger Woods. Il torinese e l’ex numero uno mondiale non parteciperanno al Tour Championship, torneo finale FedEx Justin Thomas è tornato al successo dopo un anno imponendosi con 263 (65 69 61 68, -25) nel BMW Championship e salendo in vetta alla classifica della FedEx Cup alla vigilia dell’ultima gara che chiude la stagione del PGA Tour, il Tour Championship (22-25 ...