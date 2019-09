Previsioni Meteo : vortice ciclonico tra Sicilia e Sardegna provoca forti temporali al Centro/Sud [MAPPE] : Previsioni Meteo – Prima domenica e anche primo giorno di settembre all’insegna di una diffusa attività temporalesca. In seno a una ennesima ondulazione instabile nordatlantica, si è scavata, o meglio si è rinvigorita (perchè già esistente da giorni) una bassa pressione con minimo barico tra la Sardegna, la Tunisia e la Sicilia. Questa volta, la struttura depressionaria oltre che alle quote medio-alte, ha buona corrispondenza anche a ...

F1 - GP Belgio 2019 : le Previsioni Meteo per la gara. Rischio pioggia scongiurato? Si correrà con temperature basse : Fa decisamente strano parlare di gara a Spa (Belgio) dopo la tragica scomparsa del pilota francese di F2 Anthoine Hubert, causata da un bruttissimo incidente nella zona dell’Eau Rouge. Tuttavia, oggi in F1 si correrà e l’esito della corsa domenicale è tutt’altro che scontato. In questo tredicesimo round iridato, infatti, la Ferrari avrà due macchine in prima fila, un riscontro che sul tracciato belga non si verificava dal 2007. ...

Previsioni Meteo 1 settembre - raffiche di temporali al Centro-sud e nelle Isole : Secondo le Previsioni meteo di oggi domenica 1 settembre: l’Italia sarà spaccata in due con Isole e centro sud alle prese con una nuova ondata di maltempo, che porta nubifragi e grandinate, e un nord più soleggiato dove invece il caldo e l’afa la farà ancora da padrone, anche se per poco. Allerta gialla maltempo per sette regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Domenica 1 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente poco nuvoloso ma con sviluppo di nuvolosità cumuliforme in giornata, che potrà determinare precipitazioni a carattere di temporale, in particolare sui settori ...

Previsioni Meteo per la prima metà di Settembre : tempo spesso compromesso con frequenti connotati autunnali : Non lasciano ben sperare le simulazioni dei modelli matematici, non solo per la prima settimana e decade di Settembre ma, con buona probabilità, per tutta la prima metà del mese. Le conseguenze di un incisivo affondo meridiano del fronte subpolare nel corso della prima decade, potrebbero trascinarsi per molti giorni a seguire, anche quando, via via, le ondulazioni più incisive, tenderebbero a essere assorbite dal flusso principale alle ...

Previsioni Meteo - massima allerta su diverse regioni : violento maltempo tra lunedì e martedì [MAPPE e DETTAGLI] : Possibile drastico impatto su diverse regioni italiane di un nucleo nordatlantico per inizio settimana. Da un po’ di giorni, i modelli stanno propinando questo affondo più deciso dal Nord Europa, dopo altri apripista nel corso del fine settimana. In particolare, il modello europeo ECMWF propone un cavo d’onda piuttosto tagliente che dall’Europa centrale, Germania, settori elvetici, affonderebbe sul nostro bacino con asse ...

Previsioni Meteo : altro cavo instabile atlantico - Valzer di temporali sull’Italia [DETTAGLI e MAPPE] : Nuova, moderata crisi barica sui settori centrali del nostro bacino e intorno all’Italia. Nemmeno il tempo di far assorbire la goccia fresca in quota che ha imperversato per circa una settimana tra le isole maggiori e il medio-basso Tirreno, ecco già pronta un’altra insidia atlantica che potrebbe essere il prodromo di una lunga fase instabile o perturbata sull’Italia. Per l’ennesima volta, un cavo instabile legato al ramo ...

Previsioni Meteo 31 agosto : arrivano i temporali - si abbassano le temperature : Nella giornata di oggi, 31 agosto, purtroppo non tornerà il bel tempo. Le Previsioni meteo dicono che continuerà a essere assai nuvoloso in tutta Italia e a tratti anche piovoso, specialmente in Trentino, Lazio Abruzzo e Sardegna.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Sabato 31 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente sereno o per lo più poco nuvoloso. Dal pomeriggio avremo lo sviluppo di nubi cumuliformi, con possibilità di rovesci anche temporaleschi sui settori interni. I ...

Le Previsioni Meteo del weekend dal 31 agosto all'1 settembre : Le previsioni meteo del weekend dal 31 agosto all'1 settembre In arrivo un fine settimana di piogge e acquazzoni su tutto il Paese, che si intensificheranno nella giornata di domenica. Anche le temperature andranno diminuendo da Nord a Sud. Venti generalmente deboli e mari poco mossi durante entrambe le giornate. LE ...

Previsioni Meteo Settembre - l’Italia entra subito nel tunnel del maltempo : sarà subito Autunno [MAPPE] : Previsioni Meteo Settembre – Domenica inizierà l’Autunno Meteorologico 2019 e l’Italia si ritroverà subito nel tunnel del maltempo: già negli ultimi giorni abbiamo avuto piogge e temporali a più riprese su gran parte del Paese, ma anche una persistenza del gran caldo con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo dalle Alpi al Canale di Sicilia. Insomma, i tipici guasti di fine estate. La situazione ...

Previsioni Meteo 3/6 settembre : fase clou del maltempo con affondo nordatlantico e violenti temporali [MAPPE] : Che le condizioni del tempo vadano progressivamente deteriorandosi sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, oramai è un convincimento acquisito, data l’ostinazione dei maggiori centro di calcolo nel proporre simulazioni in questo senso. Ma, nel corso dei prossimi 7/8 giorni, mediamente all’insegna di cavi instabili nordatlantici e, quindi, con fenomeni temporaleschi diffusi, potrebbe configurarsi una fase, in ...

Previsioni Meteo fine settimana : si intensificano i temporali - domenica di maltempo su parte del Nord [MAPPE] : Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra ...

Previsioni Meteo : insistono temporali - specie pomeridiani su diverse aree. Locali fenomeni forti [MAPPE] : Il contesto generale, per quest’oggi, è mediamente anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. La pressione si è temporaneamente ristabilita anche alle quote medio-alte atmosferiche, intorno ai 5000m. Un po’ più in basso, però, soprattutto sui 3000m, resta una modesta circolazione ciclonica intorno un minimo collocato tra le isole maggiori. Struttura minimamente depressionaria ma che riesce a generare ...