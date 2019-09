Premier League | a Londra è tempo di derby | Arsenal-Tottenham su Sky

Emozioni - 7 gol e spettacolo : questa Serie A sembra la Premier League! La Juventus beffa il Napoli allo scadere in una gara da batticuore : La Juventus batte il Napoli 4-3 nell’anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A: partita ricca di gol ed Emozioni, con un finale da batticuore e tanto divertimento Se siete rimasti a casa a vedere Juventus-Napoli, nonostante sia sabato sera, probabilmente avete fatto la scelta giusta! L’anticipo della seconda giornata di Serie A ha regalato tante Emozioni e grande spettacolo per tutti i 90 minuti, recupero compreso, ...

Risultati Premier League- Dominio Liverpool e City - beffa Chelsea : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Il campionato inglese è arrivato alla sua quarta giornata. Il piatto forte è come sempre al sabato, con tante sfide. Nel primo match solo un pareggio per il Manchester United contro il Southampton, non decolla la stagione per i Red Devils, in trasferta non basta la rete siglata da Daniel James. Tutto facile per il Manchester City che ha dominato davanti al pubblico amico contro il Brighton

Risultati Premier League - il programma completo della quarta giornata : Risultati Premier League – Il campionato inglese è arrivato alla sua quarta giornata. Il piatto forte è come sempre al sabato, con tante sfide. L’anticipo delle 13.30 vede impegnato lo United in trasferta, la squadra di Solskjaer deve riscattarsi dopo il tonfo casalingo della settimana scorsa. Impegni casalinghi per Chelsea e Manchester City, mentre il Liverpool va in casa del Burnley. Domenica il match clou è ...

Calcio in tv - le partite del 30 - 31 agosto e 1 settembre : Serie A - Premier League e Bundesliga : Calcio in tv, weekend di partite dal 30 agosto al 1 settembre Serie A su Sky e DAZN con Lazio – Roma e Juventus – Napoli Premier League e Bundesliga su Sky con Arsenal – Tottenham Nuovo weekend dedicato agli appassionati di Calcio che potranno seguire diversi incontri in tv via satellite, fibra, digitale terrestre e streaming attraverso Sky, Now Tv e DAZN. Seconda giornata di Serie A e subito due big match come il derby di ...

Risultati Premier League : disastro United - segno ‘1’ questo sconosciuto [FOTO] : Risultati Premier League – Tante gare questo pomeriggio in Inghilterra, in attesa del big match delle 18.30 tra Liverpool e Arsenal. Si sono appena concluse le gare delle 16, ben quattro: non si conosce la parola ‘1’, tutti successi esterni. Uno in particolare, arriva a sorpresa. L’unica ‘big’ in campo infatti, il Manchester United, perde in malo modo all’Old Trafford contro il Crystal Palace: va ...

Big match in Premier League : Liverpool-Arsenal live su Sky : La Premier League è giunta già alla terza giornata e propone anche in questo turno una gara in cui si respira aria di alta classifica: ad Alfield si sfidano infatti liverpool e Arsenal, le uniche formazioni a essere al momento a punteggio pieno a quota sei punti. La formazione di Klopp ha già festeggiato il […] L'articolo Big match in Premier League: liverpool-Arsenal live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Risultati Premier League - prima gioia per l’Aston Villa : l’Everton deve arrendersi [FOTO] : Risultati Premier League – Si è aperta la terza giornata valida per la Premier League, in campo due squadre destinate a lottare tra la zona salvezza e quella Europa League, si sono affrontate l’Aston Villa e l’Everton. prima vittoria per l’Aston Villa che era reduce da due sconfitte consecutive, primo ko invece per l’Everton che era anche imbattuto, non è riuscito a superare il record della stagione 1912-13. ...

Premier League - voce agli allenatori : le parole in conferenza di Lampard - Pochettino - Klopp e Guardiola : Se in Serie A si comincia domani, in Premier League sono già alla terza giornata. Alla vigilia di un altro weekend di campionato, hanno parlato alcuni allenatori in conferenza stampa. Ecco le loro parole. Lampard (CHELSEA): “Kante ha subito un infortunio, vedremo come reagirà nelle prossime 24 ore. Ha un fastidio alla caviglia. Rudiger non è ancora pronto, speriamo la prossima settimana. Si sta allenando, mi è sembrato brillante ma ...

Premier League - stasera l’Everton può fare la storia : il motivo : Può essere una giornata storica per la Premier League quella di oggi, infatti se l’Everton dovesse chiudere il match contro l’Aston Villa con un clean sheet, ovvero con la porta inviolata batterebbe un record che dura dalla stagione 1912-13, l’Everton infatti non ha mai chiuso le prime tre partite del massimo campionato senza subire reti, il punto di forza della squadra di Marco Silva a questo punto è proprio il reparto ...

Premier League - allo Sheffield basta Lundstram : battuto di misura il Crystal Palace : Si è appena conclusa la prima delle due gare odierne di Premier League. In attesa di Chelsea-Leicester (17.30), lo Sheffield United ha battuto di misura, per 1-0, il Crystal Palace. Decisiva la rete di Lundstram ad inizio ripresa (47′). Dopo il punto alla prima giornata, la squadra vincitrice di oggi passa a 4 punti mentre gli avversari rimangono ad uno. Il programma completo di questa giornata. RISULTATI 2^ GIORNATA SABATO Arsenal ...

VIDEO – Pépé - che numero in Premier League : VIDEO Pépé – L’Arsenal, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un VIDEO del talento ivoriano in cui, molto velocemente, riesce a girarsi e puntare la porta, facendo anche tunnel all’avvrsario. VIDEO Pépé – L’ex attaccante del Lille, vicinissimo al Napoli nella sessione di mercato ancora in corso, si è esibito in un numero da top player Watch out when Nico's about… NUTS! ...