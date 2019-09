Per De Bortoli il governo giallorosso è trasformismo acrobatico

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) “Stiamo assistendo a un. Capisco che in un sistema proporzionale ogni alleanza è legittima. Però mi domando: quanto sono credibili i programmi di forze politiche che cambiano così facilmente le loro idee, e che danno l'impressione che non ci siano né valori fondanti, né limiti?”. Ferruccio De, giornalista, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore, commenta con AGI la possibile nascita di un esecutivo tra M5s e Pd. “Penso che dare unal Paese sia necessario per scongiurare l'ipotesi di elezioni anticipate, però c'è un limite anche alla dignità dei contendenti, e al senso del ridicolo”. Un giudizio “critico” nei confronti della “forzatura programmatica del nascente”, come altrettanto “critico” era quello nei confronti delgialloverde, naufragato con la crisi di metà agosto. Durante il primo anno di...

