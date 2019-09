Pensione anticipata quota 100 | ipotesi M5S-Pd | durata al 2020 e uscita solo dai 64 anni

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Arrivano sul tavolo del possibile nuovo Governo del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico tredi riforma delle pensioni anticipate con100, la misura voluta fortemente dalla Lega di Matteo Salvini per cancellare la riforma delle pensioni di Elsa Fornero. Le pensioni a100 avrannosperimentale fino al 2021 ma, come spiega Il Sole 24 Ore, tra ledi restyling c'è anche quella di anticiparne laa tutto il, andando a risparmiare circa 12 miliardi di euro necessari per la Manovra finanziaria del prossimo anno. Non, tra ledi riforma delle pensioni a100 c'è anche quella di rimodulare l'dei lavoratori andando ad incidere direttamente sui requisiti necessari: tornerebbe prepotentemente in campo il sistema dell'adeguamento automatico alla speranza di vita della riforma Fornero per le pensioni anticipate e si ...

rebeccalandi88 : Pensione anticipata o vecchiaia: perché 'perdo' così tanto? - nadiavitalini : RT @FioreFerdi1: @nzingaretti @beppe_grillo Sig.Zingaretti un punto potrebbe essere togliere quota cento e fare una legge x una pensione an… -