Pallavolo – Gli azzurri in raduno a Cavalese | domani ricomincia la preparazione

Europei di Pallavolo 2019 – Le azzurre a Bratislava : domenica gli ottavi di finale - l’Italia sfida la Slovacchia : Campionato Europeo 2019: l’Italia a Bratislava, domenica l’ottavo con la Slovacchia Concluso il girone di Lodz, la nazionale italiana femminile ha raggiunto oggi Bratislava, una delle sedi dove verranno disputati gli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019. domenica 1 settembre le vice campionesse mondiali scenderanno in campo all’Ondrej Nepela Arena, impianto da 10.000 posti, per affrontare le padrone di casa della Slovacchia: match ...

Europei Pallavolo 2019 – Il quadro completo degli ottavi di finale - per l’Italia c’è la Slovacchia : Sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale al termine della fase a gironi, le azzurre sfideranno la Slovacchia per un posto nei quarti Al termine della fase a gironi sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Le azzurre di Davide Mazzanti torneranno in campo domenica 1 settembre a Bratislava per affrontare le padrone di casa della Slovacchia (ore 18). Questo il quadro completo degli ottavi DI finale (1 ...

Europei Pallavolo 2019 – Che spettacolo le ragazze terribili! La Slovenia asfaltata in 3 set - l’Italia agli ottavi : Azzurre spettacolari agli Europei di Pallavolo 2019: quarta vittoria consecutiva per Egonu e compagne, staccato il pass per gli ottavi di finale Prosegue a punteggio pieno il percorso delle azzurre della Pallavolo agli Europei 2019: l’Italia di Mazzanti ha mandato al tappeto la Slovenia in un match ricco di spettacolo. Dopo un inizio un po’ sotto tono, Paola Egonu e compagne sono riuscite a riprendere in pugno la situazione e ...

Pallavolo – Tutto pronto per gli Europei 2019 : l’Italia femminile in partenza per la Polonia : Campionato Europeo 2019: le azzurre in partenza per la Polonia La nazionale italiana femminile è pronta a partire per il Campionato Europeo 2019 che si svolgerà per la prima volta in quattro nazioni: Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze di Davide Mazzanti in serata s’imbarcheranno da Milano Malpensa alla volta di Varsavia per poi trasferirsi in pullman a Lodz, sede della Pool B dove ...

Su DAZN gli Europei di Pallavolo maschili e femminili 2019 e 2021 : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi l’acquisizione dei diritti pay per l’Italia delle edizioni 2019 e 2021 di "CEV EuroVolley", il Campionato Europeo di pallavolo maschile e femminile. La piattaforma di streaming offrirà ai propri utenti le migliori partite di entrambe le competizioni, tra cui tutti gli incontri delle nazionali italiane. Il ...

Pallavolo - l’Italia torna al lavoro in vista degli Europei : azzurri in raduno a Cavalese a partire da giovedì : Gli uomini di Gianlorenzo Blengini si raduneranno a Cavalese nella serata di giovedì 22 agosto Archiviato il Torneo di Qualificazione Olimpica con la conquista del pass per i Giochi del prossimo anno, per la Nazionale Maschile è arrivato il momento di volgere uno sguardo al prossimo evento internazionale: i Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. In vista della rassegna continentale una prima parte degli uomini di ...

Federica Lisi - la vedova del campione di Pallavolo : “Io - sola con i miei 5 figli - dopo la morte di Vigor ho ritrovato l’amore con Pia” : “Amare significa anche lasciare spazio alla disperazione e a volte alla rabbia, come è capitato quando ho perso Bovo”. A dirlo è Federica Lisi, la vedova del campione di pallavolo Vigor Bovolenta, scomparso il 24 marzo del 2012 dopo un malore avuto mentre stava giocando una partita. Ora, a sette anni di distanza da quel drammatico evento, Federica ha ritrovato l’amore e ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, “Noi ...

Pallavolo - la Nazionale maschile batte la Serbia 3-0 e stacca il biglietto per Tokyo 2020 : Sembrava un’impresa quasi impossibile, invece gli Azzurri della Pallavolo ce l’hanno fatta. Con un 3-0 sulla Serbia l’Italia stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una lezione per gli avversari, che a settembre 2018 avevano sconfitto la squadra di Chicco Blengini all’esordio nella Final Six di Torino con un netto 3-0, sostanzialmente facendo dire addio alla Nazionale maschile alle semifinali del Mondiale. ...

Pallavolo – Qualificazione olimpica maschile : l’Italia fa sognare - boom di telespettatori per gli azzurri : Qualificazione olimpica: oltre 1 milione di telespettatori per Italia-Australia Proseguono gli ottimi ascolti in tv dell’Italvolley, la sfida tra gli azzurri e l’Australia, andata in onda ieri in prima serata su Rai2, ha tenuto incollati davanti al video, sino al tie-break, 1 milione e 138mila spettatori, pari all’8,6% di share. Oggi il torneo di Qualificazione olimpica di Bari si chiuderà con la sfida decisiva tra Italia ...

Ascolti TV | Sabato 10 agosto 2019. Le Teche 15.1% - Una Moglie Bellissima 11.4%. La Pallavolo 8.6% - Valencia-Inter sul Nove al 6% : Una Moglie Bellissima - Laura Torrisi e Gabriel Garko Su Rai1 TecheTechetè Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni ha conquistato 2.180.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Una Moglie Bellissima ha raccolto davanti al video 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Australia-Italia ha interessato 1.138.000 spettatori pari all’8.6% di share e Bull è stato seguito da ...

Ascolti Tv Sabato 10 Agosto - Superstar - Una Moglie Bellissima e la Pallavolo : Ascolti Tv Sabato 10 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Techetechetè Superstar: Tony Renis e Domenica Modugno (dalle 20:30) – Rai 1 – milioni e % Australia – Italia pallavolo Maschile qualificazione Olimpica – Rai 2 – milioni e % Via dalla pazza folla (dalle 20:30) – Rai 3 – mila e % Una Moglie Bellissima – Canale 5 – milioni e % Una vita 1a Tv – Rete 4 ...

Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica : debutto ok per l’Italia - gli azzurri asfaltano il Camerun 3-0 : La formazione di Blengini non dà scampo alla selezione africana, cominciando con il piede giusto il Torneo di Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020 Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Italiana maschile di Pallavolo, gli azzurri del ct Blengini debuttano positivamente nel Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Bari. Ivan Zaytsev e compagni superano il Camerun 3-0 (25-18, 25-18, 25-16), preparandosi al meglio ...

Pallavolo - domani scatta il Torneo di Qualificazione Olimpica : le parole degli azzurri alla vigilia : Tutto pronto per la prima sfida degli azzurri contro il Camerun, in programma domani sera alle ore 21.15 In Puglia cresce l’attesa per l’inizio del Torneo di Qualificazione Olimpica che da domani a domenica si terrà al Pala Florio. In attesa del match d’esordio degli azzurri di domani (ore 21.15 diretta Rai 2) contro il Camerun, alcuni azzurri hanno incontrato la stampa. MASSIMO COLACI: “Vedo una squadra molto determinata, nel gruppo c’è ...