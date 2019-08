Oroscopo Leone | settembre | buona energia nel lavoro

L'Oroscopo del giorno - domenica 1° settembre : nuovi orizzonti per Ariete - Leone razionale : Durante la giornata di domenica 1° settembre, Ariete cercherà di avviare nuovi progetti lavorativi pur di distrarsi da alcuni problemi in ambito sentimentale, mentre Leone sarà piuttosto razionale per quanto riguarda l'amore. Ottime prospettive di lavoro per quanto riguarda i nativi Bilancia, mentre Toro dovrà fermarsi un momento a riflettere sulle proprie scelte. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 2 all'8 settembre : Leone felice - Acquario altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia crea degli equilibri amorosi sorprendenti. Gli astri in aspetto favorevole spingono l'amore a toccare vette mai sorvolate prima. La Luna, nelle previsioni astrali settimanali, occuperà prima il domicilio astrologico della Bilancia, poi quello dello Scorpione e del Sagittario. Le emozioni sprigionate saranno forti e tenere a bada tensioni e sensazioni sarà arduo, ma proprio come una Bilancia, la Luna è leader nel ...

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre : progetti per Leone - Pesci perplesso : Nella settimana che va dal 23 al 29 settembre 2019 troviamo il Sole, Venere e Mercurio nel segno della Bilancia mentre Marte si troverà nel segno della Vergine. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno nel frattempo Giove si troverà nell'orbita del Sagittario. Urano rimarrà in Toro come Nettuno stabile nel segno dei Pesci. La Luna viaggerà dal segno del Cancro, dove staziona il Nodo Lunare, alla Bilancia. Gemelli passionale Ariete: ...

Oroscopo 31 agosto : per il Leone stanchezza nel lavoro - incontri interessanti per Acquario : Ultima giornata dell'ottavo mese del 2019. Le previsioni e l'Oroscopo di sabato 31 agosto vedranno il Cancro vivere un momento di forza in amore che si protrarrà anche nel mese di settembre. Per la Bilancia invece ci sarà agitazione nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute dei segni zodiacali....Continua a leggere

L'Oroscopo del weekend dal 30 agosto all'1 settembre : Sagittario protettivo - Leone fiero : L'oroscopo del weekend posiziona tra i protagonisti il pianeta Mercurio, appena entrato nel domicilio astrologico della Vergine. L'astro approfondisce il ragionamento e rende anche il modo di amare più chiaro e pratico. Una nuova assimilazione sarà garantita a Vergine, Scorpione, Cancro, Acquario e Toro, che vivranno un amore splendido. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Percezioni sensibili nelL'oroscopo del weekend Ariete: le ...

Oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre : Leone teso - Acquario altalenante : L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre si prospetta molto dubbioso per i Gemelli, mentre per il Cancro sarà il momento di voltare pagina. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: nell'ultimo periodo avete dovuto fare i conti con alcune preoccupazioni che vi hanno reso agitati. Delle giornate molto impegnative hanno messo alla prova il vostro benessere. In ambito sentimentale potreste ...

Oroscopo 11 settembre : Ariete perplesso sul lavoro - Leone incerto in amore : La giornata di mercoledì 11 settembre prevede un ribaltamento di alcune questioni sentimentali soprattutto per quanto riguarda i segni d'acqua, in particolar modo per il Cancro e lo Scorpione. I segni di fuoco, invece, manifesteranno una scarsa attenzione nei confronti del partner e delle problematiche lavorative sicuramente non gravi, ma comunque da risolvere al più presto....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 29 agosto : Leone premuroso - Vergine affascinante : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce la comunicazione elargita da Mercurio e Luna nel domicilio astrologico del Leone. Un sistema di emozioni intenso e molto profondo anima lo zodiaco e spinge tutti i simboli zodiacali a farsi largo tra le emozioni, ritrovando una nuova razionalità ambiziosa che rende l'amore più concreto e ragionato. L'astro mercuriano e il satellite in perfetta sinergia coinvolgeranno non solo Leone, ma ...

Oroscopo settembre : mese positivo in amore per i Leone - soldi e lavoro a Toro e Pesci : Cosa ci riserverà di interessante il prossimo mese? A rispondere è l'Oroscopo di settembre 2019 con le relative predizioni astrologiche interessanti tutti e dodici i simboli dello zodiaco. Con Marte nel segno si annuncia un settembre brioso ed abbastanza 'piccantino' per Vergine, anche se a molti di quelli nati sotto al segno del Leone rinascerà impellente la voglia di dare e avere tanto amore, magari anche divertirsi e sedurre. Il lavoro ...

Oroscopo 30 agosto : Leone concentrato - Sagittario cauto - vacanze per Scorpione : Durante la giornata di venerdì 30 agosto, i nativi Toro dovranno andare fuori città per motivi di lavoro, mentre Cancro avrà qualche difficoltà nel gestire la propria relazione sentimentale. Sagittario sarà cauto, scegliendo di passare una giornata lavorativa senza rischiare troppo, mentre i nativi Pesci si sentiranno carichi di energie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 agosto ...

L'Oroscopo di domani mercoledì 28 agosto - 1ª sestina : la Luna in Leone favorisce il Cancro : L'oroscopo di domani mercoledì 28 agosto 2019 è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Come sempre, anche oggi a dettar legge saranno le effemeridi applicate ai segni dello zodiaco compresi dall'Ariete alla Vergine. Allora, ansiosi di conoscere come potrebbe evolvere la giornata relativa a questo mercoledì? Certo che si, pertanto vediamo di ...

L'Oroscopo di domani martedì 27 agosto - primi sei segni : buone notizie a Gemelli e Leone : L'oroscopo di domani martedì 27 agosto 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul secondo giorno di questa settimana. In campo i settori legati al lavoro ed ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Pertanto in primo piano la classifica e le predizioni da Ariete a Vergine, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare nella odierna quotidianità. Bene, iniziamo a dare ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 settembre : Toro 'voto 9' - Leone in risalita : Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre, i nativi Ariete avranno molto lavoro; al contrario, Vergine metterà a segno un successo dietro l'altro. Gemelli non si sentirà abbastanza in forma, mentre per i nativi Scorpione l'amore sarà il primo dei pensieri. Infine, i nativi Pesci non avranno voglia di incontrare nuove persone. Nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre 2019. Previsioni Oroscopo dal 2 ...

Oroscopo 28 agosto : Leone e Sagittario spensierati - Ariete fortunato - Gemelli fiducioso : Durante la giornata di mercoledì 28 agosto, i nativi sotto molti segni zodiacali saranno spensierati, con la voglia di viaggiare e divertirsi, come i nativi Leone e Sagittario. Invece la Bilancia inizierà a sentire lo stress a causa del lavoro, mentre il Capricorno sarà particolarmente fortunato in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 agosto 2019. Previsioni Oroscopo ...