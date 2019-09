NBA – Eric Gordon rinnova con gli Houston Rockets | cifre e dettagli del contratto

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019)ha raggiunto l’accordo per il rinnovo delcon gli: la guardia ha firmato un quadriennale da 76 milioni di dollari Sembrava destinato a partire nelle fasi più calde del mercato estivo, adesso ha legato il suo futuro agliha trovato l’accordo per un’estensione contrattuale che lo legherà alla franchigia texana per altri 4 anni che, se comprendiamo l’ultimo anno del vecchio, diventano 5.ha firmato un rinnovo contrattuale da 76 milioni di dollari per 4 stagioni. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo NBA –con glidelSPORTFAIR.

marcm1969 : RT @rprat75: Eric Gordon rinnova con i Houston Rockets: triennale da 54.5 milioni di dollari. Ultima stagione garantita solo in caso di obi… - maxromagnolo : RT @rprat75: Eric Gordon rinnova con i Houston Rockets: triennale da 54.5 milioni di dollari. Ultima stagione garantita solo in caso di obi… - GruwFrequency : RT @rprat75: Eric Gordon rinnova con i Houston Rockets: triennale da 54.5 milioni di dollari. Ultima stagione garantita solo in caso di obi… -