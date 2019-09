Napoli-Liverpool | Champions League | la partita sarà in Tv su Sky il 17 settembre

Libero : Urna benevola per il Napoli. A parte il Liverpool - passaggio del turno in discesa : Libero parla di “Urna benevola” per il Napoli di Carlo Ancelotti dopo il sorteggio di ieri per i gironi di Champions League. Gli avversari dei partenopei saranno Liverpool, Salisburgo e Genk, ma a parte il solito Klopp, scrive il quotidiano, il passaggio del turno è alla portata del club. L’unico passaggio ostico è quello con il Liverpool, incontrato già la scorsa edizione di Champions. Una squadra rimasta immutata, che il ...

Champions - la prima e l’ultima a Napoli : contro Liverpool e Genk : Ecco le date delle partite Champions del Napoli. La squadra di Ancelotti comincerà e finirà al San Paolo. La prima il 17 settembre contro il Liverpool di Klopp. Chiuderà il 10 dicembre in casa contro lil Genk Martedi 17 settembre, ore 21: Napoli-Liverpool Mercoledì 2 ottobre, ore 18,55: Genk-Napoli Mercoledì 23 ottobre, ore 21: Salisburgo-Napoli Martedì 5 novembre, ore 21: Napoli-Salisburgo Mercoledì 27 novembre, ore 21: ...

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...

