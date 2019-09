Morta nella casa piena di gas ad Acilia | nella stessa via un' esplosione uccise madre e

Giallo ad Acilia : donna trovata Morta nella sua casa - si cerca il compagno : È Giallo ad Acilia, una frazione di Roma situata nel quadrante sud della città. Una donna, casalinga romana di 59 anni, è stata trovata priva di vita ieri, 30 agosto, nella sua abitazione satura di gas. Il corpo di una donna era privo di vita da qualche giorno: si ipotizza l'omicidio Il corpo della 59enne, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dai Carabinieri di Ostia e al momento si cerca il compagno della donna, un impiegato ...

Frosinone - neonata trovata Morta nella culla in ospedale : Aurora Vigne Non è da escludere che la piccola possa essere deceduta per una sofferenza respiratoria, ma in ogni caso resta da capire perché non siano entrati in funzione i dispositivi di allarme. Aperta un'indagine Tragedia a Frosinone dove una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia. È successo presso l'ospedale Spaziani, nella capitale della Ciociaria. La morte della piccola è avvenuta nella ...

Tragedia in ospedale : neonata trovata Morta nella culla del reparto di neonatologia : Orrore a Frosinone: una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia presso l’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. La morte è sopraggiunta nella tarda serata di domenica; a trovare la piccola sono state le infermiere. I genitori, giovanissimi e residenti a Ceccano, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine. Anche la Asl ha aperto un’inchiesta ...

Ragazza con oloprosencefalia scompare da resort : ritrovata dopo giorni nella giungla - è Morta di fame : L’autopsia sul cadavere di Nora Quoirin, la 15enne scomparsa da un resort in Malaysia, ha stabilito che la giovane è probabilmente morta per la fame e lo stress, dopo aver trascorso sette giorni da sola nella giungla. Le autorità locali hanno riferito che la Ragazza, il cui corpo è stato ritrovato martedì, è morta “due o tre giorni fa” per “un’emorragia intestinale, possibilmente causata dalla fame prolungata o ...

Malaysia - è stata trovata Morta la 15enne inglese scomparsa nella giungla a inizio agosto : È stata trovata morta Nora Quoirin, la quindicenne britannica scomparsa all’inizio di agosto in Malaysia. La ragazza era affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che causa difficoltà dell'apprendimento e disabilità fisiche. Quando è scomparsa i genitori hanno subito pensato a un rapimento.

Simone Biles nella storia - doppio salto Mortale mai realizzato : - E' storia per la ginnasta olimpica Simone Biles: è la prima donna riuscita a compiere un doppio salto mortale all'indietro con triplo avvitamento in uscita dall'esercizio al corpo libero e dall'esercizio alla trave. La 22enne americana, cinque volte medaglia olimpica e 14 volte campionessa del mondo, ha incassato il record ai Campionati di ginnastica statunitense a Kansas City. E la federazione TeamUsa.org ha annunciato che il salto prenderà ...

Miriam Rivera - ex concorrente GF Australia - è stata trovata Morta nella sua abitazione : La modella Miriam Rivera è stata trovata morta nella sua casa lo scorso 10 agosto. La donna si sarebbe tolta la vita a Hermossillo, in Messico, ed è giallo per gli inquirenti. Infatti il marito della donna, Daniel Cuervo ha dichiarato pubblicamente che sospetta che sia un delitto. Il marito della Rivera sospetta che possa essere un delitto La Rivera è stata la prima transgender a prendere parte nel cast nell'edizione Australiana del Grande ...

Lutto nella moda : la “signora delle borse” Morta a 56 anni. Addio a Giovanna Borbonese : Lutto nel mondo della moda. Il mondo della moda piange Giovanna Borbonese, figlia di Umberto Borbonese, lo stilista torinese che negli anni ‘50 lanciò il famoso marchio di borse. Giovanna Borbonese, che aveva iniziato a lavorare con il padre da ragazza, era laureata in architettura. Da lui aveva ereditato la creatività e il gusto per tutto ciò che è bello. La donna era malata: la sua malattia non era durata a lungo ma se l’è portata via ...

Simone Biles nella storia : è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto Mortale all’indietro con avvitamento [VIDEO] : Simone Biles firma un record pazzesco: la ginnasta americana è la prima della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in ...

Ginnastica - il doppio salto Mortale di Simone Biles lascia senza fiato : la campionessa entra nella storia : Durante i Campionati di Ginnastica degli Stati Uniti, nel Missouri, la campionessa Simone Biles ha lasciato ancora una volta senza parole. È stata la prima donna a riuscire in un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento sulla trave. L’atleta 22enne è stata 14 volte campionessa del mondo e ha vinto per cinque volte la medaglia olimpica video USA Gymnastics L'articolo Ginnastica, il doppio salto mortale di Simone Biles ...

Morta Miriam Rivera - la prima concorrente trans del Grande Fratello : trovata impiccata nella sua casa : È Morta Miriam Rivera, la prima concorrente trans al mondo del Grande Fratello. Aveva 38 anni ed è stata trovata impiccata nella sua abitazione di Hermosillo, in Messico: il marito però non crede che possa essersi trattato di un suicidio e ha chiesto alla polizia di svolgere ulteriori indagini per accertare cosa sia successo veramente alla modella. La sua morte risale al 5 febbraio scorso ma la notizia è stata data solo oggi dalla polizia ai ...

Usa - la nipote di Bob Kennedy Morta per overdose nella villa di famiglia : aveva 22 anni : “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”. La famiglia Kennedy annuncia così la scomparsa di Saoirse Kennedy Hill, 22enne nipote di Bob Kennedy, che è morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachusetts, probabilmente a seguito di una overdose. A dare la notizia è il New York Times. La ragazza, scrive ...

Ivrea - tir tampona auto ferma nella corsia d’emergenza : Morta una donna - grave la figlia : Dramma sull’autostrada A5, la Torino-Aosta. Sabato sera una Fiat Punto ferma nella corsia di emergenza è stata travolta da un tir che sopraggiungeva: l’impatto è stato devastante. La donna che era al volante dell’auto, una 34enne di origine peruviana, è morta sul colpo. Feriti anche i due figli: in particolare destano preoccupazione le condizioni della bimba di un anno, che era seduta sul seggiolino posizionato sul sedile posteriore. La piccola ...

Fermo - Morta dopo 6 giorni la bimba di 4 anni caduta nella piscina del villaggio vacanze : È morta dopo 6 giorni di ricovero la bambina di 4 anni che il 21 luglio era caduta nella piscina di un villaggio vacanze di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. La piccola era sfuggita per un attimo all’attenzione dei suoi famigliari ed era caduta nella vasca idromassaggio del centro vacanze, finendo con la testa sott’acqua. Quando le persone a bordo piscina si erano accorte di quanto stava accadendo, molti avevano ...