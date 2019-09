Monica Bellucci infiamma il carpet di Venezia 76

Monica Bellucci e Vincent Cassel a Venezia : Appuntamenti ufficiali insieme. Monica Bellucci e Vincent Cassel - colleghi e, per anni, marito e moglie - sono tornati al Lido di Venezia

La Bellucci e Cassel si ritrovano a Venezia : Mi piace molto Monica : Siparietto inaspettato tra Monica Bellucci e Vincent Cassel al Festival del Cinema di Venezia, dove i due si sono ritrovati per la presentazione della nuova versione del film scandalo Irreversible. Venezia divide, Venezia riunisce. La Mostra del Cinema di Venezia è stata l'occasione per rivedere insieme Vincent Cassel e Monica Bellucci, ormai separati da sei anni e mai più comparsi insieme in pubblico. L'occasione per la reunion è ...

Monica Bellucci è raggiante al Festival di Venezia - : Fonte foto: Getty imagesMonica Bellucci è raggiunti al Festival di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice presenta il film "Irreversible"

Venezia 76 : Monica Bellucci e Vincent Cassel insieme (a distanza) : Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Irreversible: Monica Bellucci e Vincent Cassell al photocall Occhiali da sole, ...

Di nuovo insieme : Monica Bellucci e Vincent Cassel fotografati a Venezia : Per i fan della coppia, è un sogno che si realizza: Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme. Non si tratta di un ritorno di fiamma, lui è felicemente sposato con la modella Tina Kunakey, lei ha recentemente concluso la sua relazione con Nicolas Lefebvre. Ma insieme sono stati immortalati a Venezia, dove a 17 anni di distanza dalla sua prima uscita, è stata presentata la riedizione di Irreversible, la pellicola che ...

Monica Bellucci confessa : “Oggi ci penserei due volte prima di accettare una scena di stupro così potente” : “Quando mi chiedono di fare un film penso molto a come le mie figlie possano reagire, sia loro che il loro contesto di quando vanno a scuola. Oggi ci rifletterei due volte prima di accettare una cosa così potente“. A rivelarlo è Monica Bellucci alla Mostra del Cinema di Venezia, durante un incontro riservato con i giornalisti al Lido, commentando la riedizione senza tagli del suo film più scabroso, Irreversible, in cui recitò insieme ...

Alessandra Mastronardi a Venezia si supera e batte Monica Bellucci : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, non ha rivali. L’attrice napoletana riesce a mettere in ombra star internazionali e stupende come Kristen Stewart e Scarlett Johansson. E si aggiudica lo scettro della più chic, battendo perfino la splendida Monica Bellucci. L’attrice umbra, 55 anni il prossimo 30 settembre, è sempre incantevole. Ma questa volta è apparsa sottotono, presentandosi a Venezia ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Mostra del Cinema Venezia - Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di ‘Irreversible’ - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Mostra del Cinema Venezia, Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible'Nel secondo giorno della 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible', film del 2002, ora nella versione integrale. Nel film Monica Bellucci recita insieme al suo ex compagno Vincent Cassel sotto la regia di Gaspar Noé.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Sanremo 2020 - Amadeus : "Sogno Madonna come ospite. Monica Bellucci valletta? Magari!" : Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2020, intercettato, dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, al rientro in Italia dalla luna di miele a Mauritius, ha confessato di essere carico e pronto alla nuova sfida professionale: Il Festival non lo puoi sbagliare: va fatto bene. È come la finale di Champions League, devi vincerla. Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine ...

Monica Bellucci sulle figlie Léonie e Deva Cassel : 'Elengatissime - parlano italiano' : Monica Bellucci parla delle sue due figlie avute con Vincent Cassel, Deva Cassel e Leonie Cassel, rispettivamente 15 e 9 anni. In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice italiana svela i suoi lati più intimi sulla maternità e su come sia nata la consapevolezza di voler diventare madre. Deva e Leonie Cassel, le due figlie gioiello di Monica Bellucci Quando Monica Bellucci parla a Vanity Fair di Leonie e di Deva, ne parla come di due gioielli, i ...

Gli uomini che piacciono a Monica Bellucci : 'Il macho di un tempo non esiste più' : Monica Bellucci si confessa sulle pagine di Vanity Fair e parla degli uomini, delle sue figlie Deva Cassel e Leonie Cassel, della maternità e della spiritualità. Un'intervista intensa e capace di svelare i lati più nascosti e intimi della bellissima attrice italiana. Monica Bellucci e gli uomini: l'epoca del macho è finita Non ha più dubbi Monica Bellucci sugli uomini. Dopo due matrimoni alle spalle e due bellissime figlie, alle soglie dei 55 ...

Monica Bellucci non ci sta : La donna madre non è più desiderabile? : Monica Bellucci si è sfogata in una nuova intervista sul ruolo della donna-madre assunto nella società moderna. Il suo fascino è senza tempo. E oggi, all'età di quasi 55 anni, Monica Bellucci non sente nostalgia per il passato e guarda fiduciosa verso il futuro. L'attrice italiana, che da tempo vive in Francia, ha concesso un'esclusiva intervista a Vanity Fair, nel corso della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo essere ...