Mondiali Basket 2019 – Domani l’Italia sfida l’Angola | match valido per l’accesso alla 2ª

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Nazionale A: FIBA World Cup. Italia-Angolaalle 9.30 italiane (Sky Sport Uno e Arena). Con una vittoria, Azzurriseconda fase e al torneo Pre Olimpico Una vittoria per accedereseconda fase. Una vittoria per accedere al torneo pre olimpico. Dopo aver battuto nettamente le Filippine (108-62) all’esordio, gli Azzurri sono ad un passo dai primi due obiettivi. Vincere controalle 9.30 italiane (diretta Sky Sport Uno e Arena) significa strappare il pass per il secondo girone di Wuhan con una giornata di anticipo e soprattutto assicurarsi già da ora un posto per i quattro tornei che il prossimo anno qualificheranno quattro squadre ai Giochi di Tokyo 2020. La posta in palio contro gli africani è dunque altissima e il -46 che gli angolani hanno subito dSerbia all’esordio (105-59) non deve trarre in inganno. La squadra di coach Will Voigt ...

