Milano - donna uccisa a coltellate. Fermato il marito : Milano, 1 set. (AdnKronos) - E' stato Fermato con l'accusa di omicidio il marito di Adriana Signorelli, la donna di 59 anni, uccisa a coltellate nel suo appartamento, in via San Giacomo 4, alla periferia di Milano. La squadra mobile di Milano ha eseguito il fermo del pm. L'uomo è al momento piantona

Donna uccisa a Milano con 5 pugnalate. Il marito tenta di investire i poliziotti : E' stato fermato Aurelio G., di 65 anni, marito di Adriana Signorelli, trovata morta questa notte nella sua abitazione di via San Girolamo 4, in zona Chiesa Rossa a Milano. Il fermo non è stato ancora convalidato, ma i sospetti che l'uomo sia l'autore dell'omicidio sono forti, visti anche i precedenti per maltrattamenti nei confronti della vittima. Diverse le denunce che lei aveva presentato, ma molti anche i riavvicinamenti tra i due ...

Tommaso Zorzi - l’influencer insultato e colpito con una borsetta a Milano : “Questa donna mi ha dato del frocio”. IL VIDEO : Piccola disavventura in centro a Milano per Tommaso Zorzi, ex concorrente di Pechino express e star dei social. “Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio” ha raccontato su Instragram. L’influencer ha pubblicato anche un breve VIDEO in cui si vede una donna colpirlo con una borsetta L'articolo Tommaso Zorzi, l’influencer insultato e colpito con una ...

Milano : donna incinta spaccia droga - arrestata dalla polizia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - spacciava cocaina e hashish nonostante fosse incinta. A Milano, in zona via Padova, la polizia ha arrestato una donna, al quinto mese di gravidanza, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività contro lo spaccio di droga, gli agenti hanno sorpreso la d

Milano : precipita da quarto piano mentre pulisce vetri - morta donna di 55 anni : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - Un donna di 55 anni, cittadina filippina, è precipitata dal quarto piano di un palazzo affacciato su corso di Porta Vittoria a Milano, a poca distanza dal Palazzo di giustizia. La donna, impiegata come domestica in un appartamento che ha l'ingresso in via privata Cesare

Milano - donna di 54 anni cade dal quarto piano e muore : stava pulendo i vetri del palazzo : È morta dopo un volo di dieci metri dalla finestra di una casa in pieno centro a Milano. La vittima è una donna di 54 anni che lavorava come domestica ed è caduta dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale. Secondo una prima ricostruzione, stava pulendo i vetri quando, poco prima delle 10, è precipitata. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118, che ha potuto solo constatarne la morte. L'articolo Milano, donna di 54 anni cade ...