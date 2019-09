Migranti | guerriglia al centro rimpatri | poliziotto ferito

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Per un po’ non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione e accoglienza…”. Lo scrive su Facebook ilrimastoquesta notte durante la rivolta al Cpr di Torino, in un post diffuso anche da altri utenti. “Questo è il bilancio personale di una notte dipassata al Cpr di Torino, 30 giorni di prognosi, una bella frattura scomposta di due falangi con prospettazione di intervento chirurgico, due monconi malamente appesi che improvvisamente vanno in direzione opposta a quella che il tuo cervello vorrebbe fare… e mentre i ‘signori’ della politica fanno il gioco delle poltrone, facendo a gara a chi di loro si rivela essere il più capriccioso, in questi Centri di Permanenza eo ad ogni turno si sfiora la tragedia e prima o poi – credetemi – qualcuno si ...

