Migranti | Gere | ' Sono famoso e ho un discreto conto in banca | voi italiani incattiviti'

Open Arms - Migranti in mare per giungere alla terra ferma - la Spagna chiede lo sbarco : È disperata la situazione a largo delle coste italiane, dove da quasi venti giorni è ferma la nave Open Arms. Attualmente la nave conta circa cento persone, dopo che la sera del 19 alcuni migranti sono stati evacuati dall'imbarcazione. A monitorare la situazione nel luogo è presente la Guardia Costiera e anche una motovedetta della Guardia di Finanza. La situazione della Open Arms Questa mattina, un uomo ha deciso di buttarsi in mare per ...

Migranti - Richard Gere contro Salvini : "Fa leva su paura e odio - è un baby Trump - ma voglio incontrarlo" : "Sono sicuro che non è come si presenta in pubblico". E su Carola Rackete, dice, "chi salva vite è un eroe"

Richard Gere : “Se Salvini spendesse del tempo con i Migranti cambierebbe la sua visione” : “Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione”. Risponde così Richard Gere in un’intervista al Corriere della Sera, interrogato sulla posizione anti-immigrazione di Matteo Salvini. L’attore americano, salito a bordo dell’Ong Open Arms per dare sostegno ai migranti, critica il leader della Lega:“Lui fa di ...

Open Arms - un gruppo di Migranti si getta in mare nel tentativo di raggiungere Lampedusa : Non si placa il caso della Open Arms, la nave della Ong spagnola che ormai da 18 giorni staziona nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa. In queste ultime ore si è registrato il fermo rifiuto del ministro dell'Interno Matteo Salvini di consentire lo sbarco dei 107 migranti sulle coste italiane. In precedenza, invece, il leader della Lega, dietro esplicita richiesta del premier Giuseppe Conte, aveva acconsentito all'approdo in Italia almeno dei ...

Richard Gere - dimenticatelo sulla Open Arms : ciao Migranti - la bella vita sul motoscafo di lusso : Richard Gere sembra essere coerente, almeno fino a un certo punto. In effetti il divo di Hollywood ha proseguito la sua vacanza in Italia, passando dall'isola di Lampedusa a quella del Giglio, ma nella seconda meta ha preferito un altro mezzo di trasporto. Abbandonata la Open Arms dove il ricco atto

Migranti - ora sull'Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms - dopo Gere e Banderas si mobilita anche Bardem : Salvini irremovibile: "Ribadiamo l'assoluto divieto di ingresso di navi straniere nelle acque italiane"