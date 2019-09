Microsoft Windows 10 Pro download 20H1 Insider Preview 2020 Italiano

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 : blocco degli oggetti : Durante la giornata di oggi, la UWP di Microsoft Whiteboard si è aggiornata per Windows 10 implementando il blocco degli oggetti. Novità in questa versione blocco oggetti: con questa nuova impostazione è più facile allineare i contenuti mentre si spostano. Schermata di condivisione: il pannello per la condivisione delle lavagne riempe tutto il lato destro dello schermo. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 : blocco degli oggetti : Durante la giornata di oggi, la UWP di Microsoft Whiteboard si è aggiornata per Windows 10 implementando il blocco degli oggetti. Novità in questa versione blocco oggetti: con questa nuova impostazione è più facile allineare i contenuti mentre si spostano. Schermata di condivisione: il pannello per la condivisione delle lavagne riempe tutto il lato destro dello schermo. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova ...

Date un tocco di Windows ad Android - grazie a Microsoft Launcher (video) : Abbiamo dato un tocco di Windows 10 al nostro smartphone Android grazie a Microsoft Launcher: produttività estrema e una personalizzazione dedicata con sfondi, widget e icone a tema! L'articolo Date un tocco di Windows ad Android, grazie a Microsoft Launcher (video) proviene da TuttoAndroid.

Ripristinare Windows 10 da cloud - a quanto pare Microsoft ci sta pensando : Poter Ripristinare Windows via cloud, invece che reinstallare tutto a mano, è il sogno di molti utenti di Windows. È una funzione che farebbe risparmiare tempo e inutili complicazioni tecniche quando si cambia computer, ad esempio. Si può fare con i computer Mac, in molti casi si può fare con lo smartphone, non con i PC Windows. Almeno non ancora. Stando a una indiscrezione che sta circolando su Twitter, tuttavia, l’attesa potrebbe essere ...

Microsoft To-Do per Windows 10 : crea gruppi di elenchi [Insider] : Recentemente, la UWP per Windows 10 di Microsoft To-Do si è aggiornata per gli Insider nel ramo Fast introducendo la creazione di gruppi di elenchi. Novità in questa versione crea gruppi di elenchi: tramite il pulsante accanto alla voce “Nuovo elenco” è possibile creare gruppi in cui inserire gli elenchi. Nuova barra di accesso: mentre si scrive un’attività viene mostrata una barra che consente di impostare i principali ...

Windows 10 : Microsoft sta lavorando a una nuova UI per il Centro notifiche : La build di Windows 10 rilasciata per errore ieri ha rivelato un’altra feature alla quale Microsoft sta lavorando: una nuova UI per il Centro notifiche. Scopriamo la nuova UI La nuova interfaccia dell’Action center possiede un design moderno ed è responsive, quindi le sue dimensioni si adattano in base alle notifiche presenti. Inoltre è divisa in due parti: Toggle: è sempre visibile quando si apre il Centro notifiche e può essere ...