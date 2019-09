Michelle Hunziker a Venezia | vestaglia sexy sul red carpet Spaccatura vertiginosa

Venezia 76 red carpet italiano per Joker - ecco Michelle Hunziker : Venezia 76 red carpet per Joker, arriva Michelle Hunziker Il red carpet più atteso dell’ultimo giorno di agosto non poteva che non essere quello per Joker che questa mattina si è presentato ...

Maria De Filippi e Michelle Hunziker cambiano idea : addio Amici Vip? : Amici Vip 2019 cambia nome? La decisione di Maria De Filippi e Michelle Hunziker Come anticipato dal portale Blogo, Maria De Filippi e Michelle Hunziker avrebbero preso una decisione: Amici Vip cambia nome. Lo spin-off della prima edizione della Scuola più famosa d’Italia del piccolo schermo dovrebbe chiamarsi Amici Celebrity. Un cambiamento questo pensato forse per differenziarsi dalle varie trasmissioni trasmesse da Canale 5 composte da ...

Aurora bambina nella foto con mamma Michelle Hunziker. C’è chi nota un dettaglio : «Non è possibile…» : Aurora Ramazzotti e la foto amarcord con mamma Michelle Hunziker. Ma i fan si accorgono di un dettaglio: «Non è possibile…». La figlia di Eros e della conduttrice svizzera ha postato su Instagram uno scatto del passato che la ritrae in compagnia della madre. Ma c’è chi nota qualcosa. Nell’immagine, Aurora bambina è al cinema con mamma Michelle, che tiene in mano i biglietti per il film di Harry Potter. nella foto, Aurora è ...

Michelle Hunziker : «All Together Now tornerà in inverno su Canale 5» : Michelle Hunziker, J-Ax Michelle Hunziker sarà una delle grandi protagoniste della stagione 2019/2020 di Canale 5. Oltre a tornare dietro al bancone di Striscia la Notizia ed inaugurare la prima edizione di Amici Vip (ma solo dalla seconda puntata) la conduttrice sarà nuovamente alla guida di All Together Now, lo show musicale andato in onda per la prima volta lo scorso maggio e confermato ufficialmente per una seconda ...

All Together Now - Michelle Hunziker e J-Ax confermano la seconda stagione "in inverno su Canale 5" (foto) : Michelle Hunziker e J-Ax, con un post sui rispettivi profili Instagram, hanno ufficializzato la realizzazione di una seconda stagione di 'All Together Now', il game di Canale 5 che, nella finale, di giovedì, 20 giugno 2019, vinta da Gregorio Rega, è stata vista da 2.710.000 spettatori, toccando il 19.1% di share. Risultati incoraggianti che hanno spinto Mediaset a scommettere nuovamente su questo format puntando nuovamente sulla conduttrice ...

Lucio! - la memoria di Dalla secondo Ron - con Michelle Hunziker e tantissimi ospiti : In prima serata su Canale 5, in prima serata dalle 21.15 circa in poi di sabato 24 agosto, va in onda Lucio!, il grande concerto tributo in onore di Lucio Dalla realizzato dal cantautore Ron, suo grande amico. L’evento, che si è tenuto nel 2018 ed è quindi in replica, vanta un parterre clamoros di ospiti intervenuti per ricordare il grande cantante, autore e musicisita bolognese: Luca Carboni, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Noemi, ...

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nasce una discussione al mare : La coppia formata dalla showgirl Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante un bagno al mare Sardegna, hanno avuto una piccola discussione ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, paparazzato dai fotografi del settimanale “Diva e Donna”. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno. In passato Michelle l’aveva chiarito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”, ...

Amici Vip - colpo scena a Mediaset : Maria De Filippi condurrà la prima puntata. Michelle Hunziker può attendere : C'è fibrillazione per l'esordio del nuovo format Amici Vip, variante del seguitissimo talent Amici di Maria De Filippi. Il nuovo programma, che conta 6 puntate, andrà in onda il prossimo 23 Settembre su Canale5 e come già annunciato, sarà condotto dalla bella Michelle Hunziker. Ma, secondo le ultime

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi - la lite in acqua non passa inosservata : lite tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A immortalare i due che discutono animatamente nelle acque splendide della Sardegna è il settimanale Diva e Donna. Una coppia che litiga, certo, non è una grande novità. Questa però è la prima volta che i due si fanno vedere arrabbiati in pubblico. Nella sequenza di foto mostrata del giornale di gossip si vede che lui tenta di calmare la moglie, ma proprio non ci riesce. E la pace torna solo una ...