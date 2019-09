Meteo | l’Uragano Dorian LIVE | Bahamas e Florida col fiato sospeso | allarme negli USA ma

Meteo USA - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana , nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terra ferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone . La tempesta, quando ha tocca to la terra ferma in Louisiana , ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...

Meteo - allarme negli USA per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana - paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...