Marika Fruscio esplosiva su Instagram

Marika Fruscio "consola" Koulibaly : "Resta un campione" - : Marco Gentile Marika Fruscio sexy showgirl e grande tifosa del Napoli ha perdonato Koulibaly dopo l'errore che ha regalato la vittoria alla Juventus: "Dobbiamo sostenerlo e abbiamo bisogno di lui" Marika Fruscio è un personaggio molto conosciuto in ambito calcisticio e non solo per le sue conclamate conoscenze del gioco del calcio. La sexy showgirl 40enne nata ad Agrate Brianza ha origini calabresi e pugliesi e il suo cuore batte il ...

Marika Fruscio provocante in spiaggia - : Fonte foto: TwitterMarika Fruscio provocante in spiaggia 1Sezione: Spettacoli Tag: curve sexy bikini Sofia Lombardi Marika Fruscio è provocante in bikini: ecco le immagini che l'esperta sportiva ha condiviso sul proprio account Twitter Marika Fruscio è reduce da un tour de force vacanziero, dove la sua ...

Saluti da Porto Rotondo! Marika Fruscio bollente in costume : Dopo l'impegno a Dimaro, dove ha seguito il ritiro del Napoli, la commentatrice sportiva Marika Fruscio si è concessa quanche giorno di relax a Porto Rotondo in Sardegna, dove ha sfoggiato dei bikini minimal che le hanno messo in risalto il fisico esplosivo. Con la giornalista, che ha pubblicato gli scatti della vacanza su Twitter, tanti amici, tra cui la soubrette Antonella Mosetti.--noadsense