Marca | la vicenda Neymar lascia dietro di sé molte macerie | come un terremoto

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) La faccenda-Psg-Barcellona è definitivamente chiusa (almeno fino a gennaio). Ma, scrive, le crepe rimaste sul terrenole spalle dell’attaccante, dopo quello che si può definire un vero e proprio, sono notevoli. Crepe nei rapporti, negli spogliatoi, sul campo. Perché la mancata firma con il Barcellonacolpiti molti dei personaggi coinvolti nella trattativa, con ferite che certo non si possono guarire con un cerotto e che adesso dovranno riprendere la loro vita normalese non fosse successo nulla. Crepe a Barcellona Gli effetti delsono evidenti a Barcellona, scrive il quotidiano spagnolo. Una parte dei tifosi non approva che il club non abbia fatto lo sforzo necessario per riportare il brasiliano al Camp Nou. Un’altra parte invece non gli perdona che sono stati messi in commercio importanti giocatori della squadra per ...