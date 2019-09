LIVE Vuelta a España 2019 | Nona tappa in DIRETTA | sul Coll de la Gallina si staccano la

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 La maglia rossa Edet ha invece già oltre un minuto di ritardo dai big. 16.50 Il gruppo dei big sina invece con 3’20”, tirato da un eccezionale Dario Cataldo. 16.48 Il gruppo degli inseguitori ha circa 30″ di ritardo. 16.47 Bouchard vince il GPM di Categoria Especial. 16.43 SI STACCA LA MAGLIA ROSSA!! In grande difficoltà Nicolas Edet (Cofidis) che perde contatto dal gruppetto dei migliori. 16.40 Grandissima selezione in gruppo con questa azione e Chaves ha oltre un minuto di ritardo. 16.34 Ora è l’Astana a fare il forcing in testa al gruppo maglia rossa. 16.29 Tutta la Mitchelton-Scott sta aiutando Chaves a rientrare in gruppo. 16.25 Nel frattempo in testa ha attaccato Bouchard, che è solo al comando. 16.22 Problema meccanico per Esteban Chaves! Il colombiano è costretto a prendere la bici di un ...

