LIVE Vuelta a España 2019 | Nona tappa in DIRETTA | scatta Lopez | battaglia tra i favoriti!

La situazione a 20 km dal traguardo: Bouchard solo al comando con 40″ su O'Connor e Geoghegan Hart e 1'20" sugli altri inseguitori. A 3'50" c'è il gruppo dei big che è tirato sempre dall'Astana, mentre la maglia rossa Edet, insieme ai compagni di squadra, è segnalato a 4'20". 17.11 Fraile si è rialzato e tira ora in testa al gruppo de big, mentre ...

La maglia rossa Edet ha invece già oltre un minuto di ritardo dai big. 16.50 Il gruppo dei big sCollina invece con 3'20", tirato da un eccezionale Dario Cataldo. 16.48 Il gruppo degli inseguitori ha circa 30″ di ritardo. 16.47 Bouchard vince il GPM di Categoria Especial. 16.43 SI STACCA LA maglia rossa!! In grande difficoltà Nicolas Edet (Cofidis) che perde contatto dal ...

Nel frattempo in testa ha attaccato Bouchard, che è solo al comando. 16.22 Problema meccanico per Esteban Chaves! Il colombiano è costretto a prendere la bici di un compagno. 16.19 NOOOOOO!!!!! Si stacca Fabio Aru!!!! Purtroppo una giornata no per il sardo, che perde contatto dal gruppo maglia rossa a 46 km dal traguardo e rischia di essere un vero calvario per lui da qui alla ...

Tentativo che viene però subito annullato e il gruppetto al comando si ricompatta. 15.52 Sono proprie queste tre squadre a muoversi ora in testa e sono sette al comando con Bevin, Bizkarra, Pedrero, Fraile, Izagirre, Kuss e Gesink. 15.49 Per quanto riguarda i compagni di squadra dei favoriti, la Movistar ha due uomini, Antonio Pedrero e Marc Soler, l'Astana ne ha tre: Jakob Fuglsang, ...

Nel gruppo inseguitore molti corridori della Jumbo nelle prime posizioni. Roglic e compagno vogliono evitare imboscate. 15.17 15″ di vantaggio per il battistrada britannico, dietro provano a ricucire i corridori dell'Euskadi. 15.15 Ora Tao Geoghegan Hart è solo in testa, mentre dietro il gruppo è compatto. 15.13 Ricordiamo che stanno già affrontando il Col d'Ordino.

Per ora sulla corsa splende il sole, anche se il rischio pioggia incombe. Sulla salita finale, inoltre, vi è un tratto in sterrato e molti preferirebbero non trovarlo bagnato. 14.56 I corridori ora sono nel tratto di trasferimento. 14.54 Ci siamo, i corridori sono partiti! 14.52 I corridori sono pronti a partire, possiamo notare come Valverde inizi in coda, mentre Roglic è già nelle ...

Tra circa 15 minuti si parte, il cielo è nuvoloso sopra le salite di giornata. 14.35 Oggi, inoltre, l'arrivo è posto sopra quota 2000 metri. Terreno di caccia ideale per i colombiani anche se, ormai, dati i molti ritiri in altura che si fanno, quasi tutti i corridori sono abituati a queste quote. 14.33 Sarà un esame importante anche per Fabio Aru, dopo le prestazioni altalenanti di ...

Percorso, favoriti e altimetria della nona tappa – I possibili scenari tattici della nona tappa – Il programma della nona tappa – La cronaca dell'ottava tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno un durissimo tappone di montagna, in cui ...

Percorso, favoriti e altimetria dell'ottava tappa – I possibili scenari tattici dell'ottava tappa – Il programma dell'ottava tappa – La cronaca della settima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava tappa della Vuelta a España 2019. Dopo tre duri arrivi in salita, la frazione odierna presenterà un ...

Percorso, favoriti e altimetria della settima tappa – I possibili scenari tattici della settima tappa – Il programma della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2019. Oggi vivremo un altro arrivo in salita, il terzo consecutivo, ...

Onda-Mas de la Costa, 183,2 km per la Settima tappa della Vuelta a España 2019; una frazione insidiosa, divisa a metà con la sua prima parte completamente pianeggiante e poi una sequenza di ben cinque GPM e un finale intenso dove potrebbe accadere l'imprevedibile. I primi 74 km risultano tremendamente facili, una bella boccata d'aria prima di ...

Percorso, favoriti e altimetria della sesta tappa – I possibili scenari tattici della sesta tappa – Il programma della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2019. Dopo il durissimo arrivo sull'Alto de Javalambre, i corridori dovranno ...

La Sesta tappa della Vuelta a España 2019 che andrà in scena quest'oggi, porterà i corridori da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. 198,8 km, una lunga frazione che potrebbe risultare come una ghiotta opportunità di vittoria per dei possibili scattisti. Big da non sottovalutare. Un attacco da lontano potrebbe essere l'ideale, ma non ...