Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 Grazie per aver vissuto insieme a noi le emozioni di questa lunga giornata dedicata aglidideglidi. Buon proseguimento di serata. 21:57: Le squadre qualificate ai quarti dideglidisono: Italia, Russia, Olanda, Serbia, Germania, Turchia, Bulgaria e Polonia 21:54 POLONIA-SPAGNA 25-19 : pubblico in festa! Le padrone di casa volano ai quarti di. 21: 52 POLONIA-SPAGNA 22-16: molto evidente la differenza di tasso tecnico tra le due squadre in questa fase del match. 21: 49 POLONIA-SPAGNA 19-14: quarti disempre più vicini per la squadra di Nawrocki. 21: 46 POLONIA-SPAGNA 16-12: le padrone di casa mettono a segno un importante break. 21: 43 POLONIA-SPAGNA 12-11: divertente ed ...

press_pool : ? #LIVE VOLLEY – Italia-Slovacchia 3-0 (25-20, 25-23, 25-20), ottavi Europei femminili 2019 (DIRETTA) -… - zazoomblog : LIVE Volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: ottavi di finale in tempo reale tutti i risultati. Tutto facile per… - zazoomblog : LIVE Volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: ottavi di finale in tempo reale tutti i risultati. Tutto facile per… -