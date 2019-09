LIVE Volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | ottavi di finale in tempo reale | tutti i

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 20:21 TURCHIA-CROAZIA 13-11: inizia ad avere continuità la fase break, le turche stanno spingendo dalla linea dei nove metri. 20:18 TURCHIA-CROAZIA 10-9: arriva la reazione delle ragazze di coach Guidetti, che passano per la prima volta in vantaggio in questo quarto set. 20:15 TURCHIA-CROAZIA 5-6: recuperano un break le turche, che dovranno essere brave a sfruttare l’ambiente che le circonda, il pubblico deve diventare il settimo uomo in campo. 20:13 TURCHIA-CROAZIA 1-3: ci si aspettava una reazione da parte delle padrone di casa, invece sono di nuovo le croate a partire forte. 20:11 Si sapeva che la Croazia fosse una squadra ben quadrata, ma di certo non ci si spettava che potesse mettere così in difficoltà una squadra che punta al titolo come la Turchia. 20:08 ...

zazoomblog : LIVE Italia-Slovacchia 2-0 volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: 25-23 le azzurre allungano senza brillare -… - zazoomnews : LIVE Italia-Slovacchia volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: 6-5 avvio punto a punto - #Italia-Slovacchia… - zazoomblog : LIVE Italia-Slovacchia volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: 6-5 avvio punto a punto - #Italia-Slovacchia… -