Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 19:02 TURCHIA-CROAZIA 26-24: come spesso capita in unpunto a punto è la squadra più quadrata tecnicamente ad uscirne vincitrice. 19:01 GERMANIA-SLOVENIA 8-5: Lippmann sta spingendo alla grande, ma tutto la squadra si sta dimostrando ben organizzata. 18:59 AZERBAIJAN-BULGARIA 3-5: la fase break delle bulgare sta funzionando in maniera quasi perfetta. 18:58 ITALIA-SLOVACCHIA 21-22: la nostra nazionale è d’avvero molto contratta, tantissimi gli errori in attacco. 18:56 TURCHIA-CROAZIA 24-24:thriller per Guidetti. 18:55 GERMANIA-SLOVENIA 1-1: inizio di terzo set equilibrato. 18:54 AZERBAIJAN-BULGARIA 12-25: primo set da dimenticare per le azere! 18:53 ITALIA-SLOVACCHIA 18-19: Sorokaite ci sta tenendo in vita, Egonu molto fallosa. 18:51 TURCHIA-CROAZIA ...

zazoomblog : LIVE Italia-Slovacchia volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: 6-5 avvio punto a punto - #Italia-Slovacchia… - zazoomblog : LIVE Italia-Slovacchia volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: 14-11 le azzurre tentano l’allungo con Egonu -… - zazoomnews : LIVE Volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: ottavi di finale in tempo reale tutti i risultati. Serbia e Olanda i… -