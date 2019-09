Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 16:29 SERBIA-ROMANIA 3-0: le serbe provano a scappare fin dall’inizio del secondo set, già otto muri per loro. 16:28 Dopo quattro set giocati non ci sono sorprese, i pronostici sono per il momento rispettati. 16:26 OLANDA-GRECIA 25-21: pericolo scampato, le Orange si aggiudicano il primo set! 16:25 RUSSIA-BELGIO 2-1: le russe partono bene anche nel terzo set. 16:24 OLANDA-GRECIA 23-21: attenzione al rientro delle greche, doppio break per loro. 16:23 SERBIA-ROMANIA 25-20: Popovic regala il primo set alle slave con un muro granitico! 16:21 RUSSIA-BELGIO 25-15: le ragazze di Pankov fanno la voce grossa e si portano sullo 2 a 0. 16:20 OLANDA-GRECIA 19-16: gioco molto fluido per le ragazze olandesi, che si avvicinano alla conquista del primo set. 16:19 SERBIA-ROMANIA ...

zazoomblog : LIVE Volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: ottavi di finale in tempo reale tutti i risultati. Russia in vantagg… - ItaBeachVolley : #beabeacher #BvTricolore #Catania Live da Catania su RaiSport le finali della Coppa Italia di Beach Volley: ore 15… - nicola_baldo : Live from Cavalese, vi aspettiamo! #Trento #Trentino #Volley #pallavolo #volleyball #volleyTaa -