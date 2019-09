LIVE Italia-Slovacchia 3-0 volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | azzurre ai quarti

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA-RUSSIA: QUANDO SI GIOCA IL QUARTO DI FINALE? PROGRAMMA, ORARI E TV IL TABELLONE E IL CALENDARIO DEIDI FINALE LE DICHIARAZIONI DI DAVIDE MAZZANTI LE PAGELLE DII RISULTATI DELLE PARTITE DI OGGI 19.39 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.38 L’questa sera non ha convinto. Se mercoledì sera non alzerà illlo, sarà molto dura venire a capo della Russia. 19.37 Serata storta per Egonu e Sylla, rispettivamente 33 e 32% in attacco. Bene invece Sorokaite col 50%, nonostante i soliti problemi in ricezione. 19.36 Lesi qualificano per idi finale. Mercoledì 4 settembre affronteranno la temibile Russia. 25-20 La chiude Sorokaite in diagonale.3-0. 24-20 Incredibile, difesa anche Sorokaite, poi mani ...

