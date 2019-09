LIVE Italia-Slovacchia 2-0 volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | 12-6 allungo

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-6 Muro di Sorokaite su Herelova. Time-out. 11-6 Ace di Chirichella. 10-6 Muro di Folie, ora le azzurre non devono spegnersi. 9-6 Diagonale di Sorokaite. 8-6 Parallela pazzesca di Radosova. 8-5 Primo tempo di Chirichella. Le centrali sono mancate in questa partita. 7-5 Ace della, solito black-out per le azzurre. Time-out chiamato da Mazzanti. 7-4 La moviola conferma, fuori il bagher di Sylla. 7-4 Azione lunga e confusa. Difesa miracolosa di De Gennaro vanificata da un bagher di Sylla che esce. Richiesta di moviola per l’. 7-3 Ace di Egonu, time-out. 6-3 Difesa di De Gennaro e pallonetto vincente di Chirichella. 5-3 Pallonetto di Egonu dopo una bruttissima ricezione di Sorokaite. 4-3 Ace di Kijakova. L’proprio non riesce a distendersi. 4-2 Attacco potente di Hroncekova. 4-1 ...

matteosalvinimi : Come promesso, non abbiamo dato nessun permesso allo sbarco in Italia per i 356 immigrati a bordo della Ocean Vikin… - matteosalvinimi : Altro che “responsabili”, qui ci sono parlamentari che pensano solo a difendere la poltrona e da giorni litigano pe… - ilvolo : Ciao #IlVolovers! Stasera alle 21:20 andrà in onda su Italia 1 in prima serata “Battiti Live Compilation”, un best… -