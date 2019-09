LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 1° settembre | l’Australia passa con il

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEIDI(SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11:59 NUOVA ZELANDA-BRASILE 94-102: con qualche difficoltà nel finale i sudamericani si liberano dei neozelandesi, migliore in campo Leandrinho Barbosa con 22 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. 11:55 TURCHIA-GIAPPONE 76-55: partita consistente di Ilyasova che oltre ai 17 punti ha anche raccolto 7 rimbalzi. 11:51 REPUBBLICA DOMENICANA-GIORDANIA 58-50: gli arabi provano a rientrare spinti da Al Dwairi, autore di 30 punti con un precisissimo 13/16 al canestro. 11:47 TURCHIA-GIAPPONE 69-53: come anticipato coach Sarica concede un po’ di riposo a Mahmutoglu e Ilyasova, dovrebbe sedersi in panchina tra non molto anche Osman. 11:42 REPUBBLICA DOMENICANA-GIORDANIA 54-38: gli africani sono ormai scappati via e stanno ...

