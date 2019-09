Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019)anticarro lanciati dagli Herzbollah contro veicoli e postazioni militari israeliane. E loche reagisce bombardando il sud del. Un’ora e mezza di alta tensione al confine che fa temere nuove escalation fra Gerusalemme e il gruppo libanese sciita: il movimento aveva promesso vendetta per un attacco con droni compiuto una settimana fa, di cui aveva attribuito la responsabilità proprio a. I lanci dihanno riguardato la zona di Avivim, una fattoria agricola israeliana, a pochissima distanza dalla frontiera. Uno di questi – ha spiegato l’esercito – ha colpito un veicolo e un altro una postazione militare. Ma, contrariamente a quanto circolato in un primo momento e sostenuto da media vicino ad, Gerusalemme sostiene non ci siano state vittime tra i soldati israeliani. “Abbiamo risposto – ha aggiunto il ...

Noovyis : (Libano, tensioni fra Hezbollah e Israele: lancio di missili, Stato ebraico replica bombardando) Playhitmusic - - LaPresse_news : Libano-Israele, Usa: Preoccupati da escalation delle tensioni - infoitestero : Medio Oriente, tensioni al confine tra Israele e Libano -