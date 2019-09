Le pesanti accuse a Damante | Costringeva Giulia De Lellis a fare dieta ferrea e

Icardi - l’atto contro l’Inter : accuse pesantissime al club nerazzurro [DETTAGLI] : Sono giorni sempre più di tensione quelli tra Mauro Icardi e l’Inter, le richieste delle ultime ore dell’argentino sono state chiare, il reintegro in rosa ed un risarcimento da 1,5 milioni di euro. Il calciatore ha presentato un atto contro la società, le accuse sono pesantissime, Si parla di “atteggiamento discriminatorio” per vari motivi. “Ad inizio dell’attuale stagione e dopo che nel corso della stagione 2018/2019 al ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta sta usando Natalia? pesanti accuse - lei reagisce così : Andrea e Natalia, piovono critiche sull’ex tronista: le news dopo Uomini e Donne Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne stanno insieme e sono molto felici. Sono l’unica coppia nata a maggio che resiste ancora oggi, visto che sia Angela Nasti sia Giulia Cavaglià si sono lasciate con le rispettive scelte, Alessio e Manuel. Tra […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Zelletta sta usando Natalia? Pesanti accuse, lei reagisce così ...

U&D : Deianira Marzano lancia accuse pesanti a un autore della De Filippi : Non si arresta la polemica che ha travolto Uomini e Donne nelle ultime settimane e questa volta a parlare è Deianira Marzano, che accusa un redattore della trasmissione. Secondo la blogger e star di Instagram, fra gli autori del programma ci sarebbe una persona che non si comporta in modo professionale. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Mario Serpa si è scontrato con Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. ...

Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock - le pesanti accuse di truffa : Del Piero torna bianconero : Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno ...

WWE – Le pesanti accuse dell’ex marito di Kaitlyn : “Seth Rollins le inviava foto nudo mentre eravamo sposati” : L’ex marito di Kaitlyn, PJ Braun, attaccatta pubblicamente Seth Rollins accusandolo di aver mandato foto di nudo alla moglie quando erano ancora sposati Seth Rollins è uno dei wrestler WWE più in voga del momento. I fan lo apprezzano tanto per il suo talento sul ring quanto per la relazione che lo lega alla collega Becky Lynch (che abbiamo intervistato a proposito di amore e gelosia), diventata parte anche di una storyline. Nelle ...

Caduta Libera - Gerry Scotti sotto accusa. Piovono pesanti accuse contro il conduttore : Gerry Scotti nella bufera. Il conduttore è finito sotto accusa. Il programma che conduce, Caduta Libera, continua ad andare in onda per la gioia dei telespettatori. Lo fa in versione Splash, cioè estiva. Ed è proprio a causa della trasmissione che il conduttore è stato preso di mira dagli haters. Perché? Gerry Scotti è accusato di non essere più imparziale come era un tempo. I detrattori sostengono infatti che Gerry commetta irregolarità nel ...