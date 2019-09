Le notizie del giorno ore 20 | 00

Ultime notizie Roma del 01-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la Alan kurdi nave dell’energy tedesca Sai che ieri al Soccorso tredici migranti si è mossa Lampedusa è stato firmato anche le ministro Elisabetta trenta Danilo Toninelli lo sottolinea il Viminale dell’escursione il provvedimento ...

Ultime notizie Roma del 01-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano non un esponente del MoVimento 5 Stelle mi sembra una formula inappropriata ma nemmeno un premier per tutte le stagioni ho rifiutato la rinnovata con la lega che è stata proposta nel bel mezzo del suo tentativo di formare il governo con 5 Stelle PD con te risponde così in collegamento con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana vedo una

Ultime notizie Roma del 01-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla azione Gabriella Luigi in studio in apertura alle manovre per l'avvicinamento PD MoVimento 5 Stelle per la formazione di una nuova maggioranza per il conte b&b Il grillo che spinge pentastellati all'intesa questa pena che vedo questa mancanza di ironia dovete sedere a un tavolo essere o forbici perché a partire da questo momento straordinario di cambiamento abbiamo da progettare il

notizie del giorno – Giallo Stramaccioni - tra Icardi e l’Inter è un putiferio - shock Laporte : Giallo Stramaccioni – Il tecnico italiano sarebbe stato fermato all’aeroporto iraniano per mancanza del visto necessario ad uscire dal paese. Un’altra disavventura dopo quella di qualche giorno fa in cui, al termine della partita, non era presente l’interprete in sala stampa. Poche ore dopo la notizia, tuttavia, è arrivata la smentita dell’Esteghal: non solo non si sarebbe recato in aeroporto dopo la partita ...

Ultime notizie Roma del 31-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi pomeriggio sei stato un incontro tra i capigruppo di Movimento 5 Stelle PD con Conte il premier incaricato ha avuto questa mattina un lungo colloquio al Quirinale con il presidente della repubblica dopo la tensione per l'auto il programma lanciato da Di Maio punti Ma tu ma che il PD respinge zingari ti chiede una stagione nuova è un governo di svolta

CONTE INCONTRA M5S E PD: DELRIO, "FATTI PASSI IN AVANTI" I due partiti tornano a parlarsi dopo che ieri una conferenza stampa di Di Maio aveva portato la tensione a livello altissimo. Prima di ricevere le due delegazioni, il premier incaricato era salito al Colle per un colloquio con Mattarella. Il capogruppo dem alla Camera, al termine dell'incontro: "Conte si incaricherà di fare una sintesi quasi definitiva del lavoro di oggi". Patuanelli

