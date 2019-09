Lazio-Roma | gli highlights del match – VIDEO

Lazio-Roma 1-1 live - traversa di Parolo! : Lazio-Roma live – Manca poco al calcio d’inizio di Lazio-Roma. Il derby della Capitale arriva alla seconda giornata. Un esordio che ha fatto vedere ottime cose dal punto di vista offensivo da parte di tutte e due le squadre, con la Roma che però si è dimostrata parecchio fragile in fase difensiva. Biancocelesti che arrivano meglio a questo appuntamento. La rosa è cambiato poco e il gruppo si conosce molto bene. La Roma ha visto ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 1 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE HA AUMENTATO I DISAGI A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CRITICITA’ CODICE GIALLO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI DALLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA ...

Lazio-Roma 1-1 La Diretta Pareggia Luis Alberto : Sono passati meno di 6 mesi dal roboante 3-0 con cui la Lazio ha conquistato il derby casalingo dello scorso campionato; era infatti il 2 marzo 2019 quando Felipe Caicedo, Immobile e Cataldi hanno...

Lazio-Roma - nei primi 45 minuti 5 pali. E’ record : Leiva, Zaniolo (2), Immobile e Correa. Quattro pali e una traversa nel primo tempo del derby della capitale: l’ultimo match di Serie A con 5 legni fu Atalanta-Inter nel 2014 Più che derby, festival di pali. Nei primi 45 minuti di Lazio.Roma sono stati 5. Dal terzo al 27simo minuto di gioco, prima il destro al volo di Lucas Leiva, poi i due sinistri dal limite di Zaniolo, e ancora il tiro di Immobile e Correa. Scrive Gianluca Di ...

Lazio-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio su rigore di Kolarov Fine del primo tempo : Sono passati meno di 6 mesi dal roboante 3-0 con cui la Lazio ha conquistato il derby casalingo dello scorso campionato; era infatti il 2 marzo 2019 quando Felipe Caicedo, Immobile e Cataldi hanno...

Lazio-Roma - la Curva Nord dedica la coreografia a Diabolik : le immagini danno i brividi [FOTO e VIDEO] : Pochi minuti prima dell’inizio del derby contro la Roma valido per la 2a giornata di serie A, la Curva Nord della Lazio ha dedicato una scenografia a Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, storico capo ultrà degli Irriducibili ucciso a Roma lo scorso 7 agosto. Cartoncini bianchi e celesti, l’immagine di Diabolik sugli spalti occupati dal tifo organizzato laziale e la striscione: “Se muore non ci credere perché è capace ...

