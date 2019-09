Lampedusa | turista uccisa da un’auto | il pirata non ha la patente di guida

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Francesca Bernasconi La donna, 49 anni, era arrivata da poco sull'isola, per una vacanza con il marito. Il ragazzo alladel Suv che l'ha investita è accusato di omicidio stradale Era arrivata da poche ore sull'isola di, per una vacanza con il marito. Lì, unadi Pinerolo, in Toscana, è statadopo essere stata investita da un'auto. Fulvia Morando, 49 anni, si trovava fuori dal centro abitato dell'isola, in contrada Terranova, quando è stata travolta da una macchina, un piccolo fuoristrada Suzuki Santana. Al momento dell'impatto, la 49enne stava camminando col marito lungo la strada. L'uomo alladel mezzo si è fermato qualche metro dopo aver urtato la donna, ma subito dopo è ripartito, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri di, però, sono riusciti a rintracciare il proprietario del Suv e lo hanno portato in casema. Così, ...

