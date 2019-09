La terra torna a tremare nel centro Italia | scossa di 4 1 nella notte

Elicottero atterra in area affollata : tornado di lamiere - ferito anche un bambino : A Santa Caterina Valfurva un Elicottero militare ha volato rasente sopra diverse case prima di planare su un prato.

Migranti - i ragazzi di Mediterranea : "Rieccoci - siamo tornati" : Dopo che la procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della Mare Jonio, la nave madre del progetto Mediterranea ha ripreso il largo per un'operazione congiunta con gli attivisti di Lifeline. "La nostra missione è quella di essere là dove bisogna essere"

Nella notte madre accompagna il figlio in bagno - quando torna nella camera trova l’altra figlia di 4 mesi a terra con il viso pieno di sangue - in casa non c’era nessuno… : Una storia agghiacciante quella che ci apprestiamo a raccontare. Un giovane madre, Ashley Rodgers, aveva accompagnato suo figlio di 6 anni in bagno, subito dopo era ritornata in cameretta e aveva trovato l’altra sua figlioletta di soli 4 mesi a terra con il suo viso pieno di sangue. La donna aveva cercato in tutta la casa qualcuno che avesse compiuto un simile gesto, invece nell’abitazione non c’era nessuno. La donna prima di ...

Mare Jonio - la ong Mediterranea torna in acqua "nonostante multe e decreti". Chiede soldi - quanti ne servono : "Dopo più di 2 mesi di sequestro, la nave Mare Jonio è libera, quasi pronta per salpare alla volta del Mediterraneo centrale". È l'ong italiana Mediterranea Saving JHumans, dal proprio sito, ad annunciare "una nuova missione di monitoraggio e denuncia di quanto avviene nella frontiera più letale del

Ocean Viking - l'imbarcazione umanitaria è tornata nel Mediterraneo : Negli ultimi giorni l'imbarcazione umanitaria 'Ocean Viking' è partita dal porto di Marsiglia e si è diretta verso il Mediterraneo. In tal modo, riporta un articolo pubblicato sul sito dell'agenzia di stampa 'Lapresse', la nave potrà riprendere l'attività di salvataggio dei migranti che si trovano nelle acque dello stesso Mediterraneo centrale. A bordo della nave è presente un team specializzato di operatori facenti parte di 'Medici Senza ...

Rooney torna in Inghilterra : allenatore e giocatore del Derby County : A partire da gennaio dell’anno prossimo Wayne Rooney sarà allenatore e giocatore del Derby County, squadra che milita nella Championship (serie B) inglese. Lo ha ufficializzato lo stesso club in una nota sul suo sito internet. Rooney indosserà la maglia numero 32 e “continuerà a sviluppare le sue qualità di tecnico” come assistente dell’olandese Phillip Cocu, che ha sostituito Frankie Lampard, passato al Chelsea. Fino a ...

Rooney torna in Inghilterra : contratto da allenatore-giocatore con il Derby County : Wayne Rooney è pronto a tornare in Inghilterra. L’ex capitano della nazionale è volato a Londra, dagli States dove vive in quanto gioca nel DC United, club della Mls con base a Washington, per chiudere con la dirigenza del Derby County. Da gennaio 2020 così l’ex bomber del Manchester United e della nazionale inglese farà […] L'articolo Rooney torna in Inghilterra: contratto da allenatore-giocatore con il Derby County è stato ...

Dalla giacca “dignitosa” di Moro a terracina al mojito e acquascooter di Salvini al Papeete : la politica è tornata all’ostentazione del corpo : Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’acquascooter della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo Moro, per esempio, andava sulla spiaggia di Terracina sempre in giacca, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva ...

I nuovi “Sommersi e salvati” : ritorna la tragica riflessione di Primo Levi ad un secolo dalla sua nascita - con il genocidio dei migranti africani che continuano a morire nel Mediterraneo : “A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ‘ogni straniero è nemico’. Per

Gregoretti - sbarcano 16 minori. Nel Mediterraneo tornano tre Ong : Fausto Biloslavo Sea-eye lancia il crowdfunding: «14 euro per ogni miglio nautico in mare» Tre navi delle ong si stanno dirigendo verso la Libia. I talebani dell'accoglienza di Sea-eye, organizzazione non governativa tedesca, sono già nelle acque di ricerca e soccorso di Tripoli. E su Twitter propagandano la loro presenza chiedendo sostegno a prezzo stracciato: «Con 14 euro la (imbarcazione nda) Alan Kurdi può navigare per un ...

Senza ong e senza soccorsi europei il Mediterraneo torna a essere una tomba : Circa 150 persone potrebbero essere annegate in un naufragio al largo della costa libica, riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Altre 137 persone sono state salvate dai pescatori e riportate in Libia dalla cosiddetta guardia costiera libica, ha dichiarato l'Unhcr, nonostante le Na

Ong - Msf e e Sos Méditerranée tornano in mare : "Immigrati mai in Libia" - altra sfida all'Italia : Médecins sans frontières e Sos Méditerranée ricominciano dai migranti. Le due ong infatti riprendono le operazioni di soccorso nelle acque internazionali, al largo della Libia. A nulla sono servite le pressioni politiche e le traversie giudiziarie che le hanno viste protagoniste. "A Msf - riferisce

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 25 luglio. Matteo Restivo in semifinale nei 200 dorso - una stanca Federica Pellegrini torna sulla terra : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE FINALI IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13.00 Si è aperta questa mattina a Gwangju, in Corea del Sud, la quinta giornata di competizioni valida per il Mondiale 2019, dove al Centro Acquatico della Nambu University si sono disputate cinque batterie che precedono le altrettante finali che vivremo questo pomeriggio. Le batterie dei 100 stile libero femminili sono state in bilico fino all’ultimo per Federica Pellegrini, ...

Msf e Sos Méditerranée tornano in Mediterraneo con nuova missione : Sette mesi dopo lo stop della nave Aquarius Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée tornano con una nuova missione nel Mediterraneo centrale. A riprendere il mare per soccorrere le persone in difficoltà è la nave "Ocean Viking", norvegese. "Purtroppo le persone continuano a morire in mare e a subire terribili sofferenze in Libia e mentre i governi europei restano indifferenti, come organizzazione medico-umanitaria non possiamo evitare di ...