La proposta di Franceschini per sbrogliare il nodo del vicepremier

(Di domenica 1 settembre 2019) La mossa di Darioè stata meditata e concordata con il segretario dem, Nicola Zingaretti: non prevedere alcunda affiancare a Giuseppe Conte e rimettere la palla al centro con i temi del programma. Un "nuovo contributo del Partito Democratico" per superare lo stallo e far decollare il governo Conte 2. Alla base della scelta, viene spiegato da fonti parlamentari, c'è il ritorno di voci insistenti circa una soluzione con il doppio, così come era stato con il governo a trazione Lega-M5s. Uno schema sgradito al Partito democratico che vuole varare un governo il più lontano possibile dalla precedente esperienza. Ecco quindi il 'sacrificio' messo sul tavolo delle trattative a distanza - per ora - fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Un passo anticipato dalle parole pronunciate da alcuni dirigenti dem nelle ultime ore, ...

