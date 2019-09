La nuova stella Ferrari - Charles Leclerc in 20 pillole FOTO GALLERY

(Di domenica 1 settembre 2019) Al Gran Premio del Belgio 2019ha ottenuto finalmente la sua prima vittoria in Formula 1. Un trionfo nellaria da tempo, che sarebbe arrivato già in Bahrain se non fosse subentrata la sfortuna. E, magari, anche nel suo Principato di Monaco dove, pur partendo dallultima posizione per un errore di strategia in qualifica, ha impressionato tutti facendo sorpassi lì dove nessuno aveva mai osato prima. Del resto, chefosse un grande pilota lo aveva capito già diversi anni fa lo sfortunato Jules Bianchi, che lo presentò al suo attuale manager, Nicolas Todt. Il figlio di Jean lo avrebbe poi introdotto nel motorsport che conta, facendone il campione di cui oggi celebriamo la prima volta sul gradino più alto del podio, raccontando la sua vita in venti immagini.

