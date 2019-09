La gaffe del Comune di Napoli | senza stipendio i nuovi dipendenti

Champions League - la gaffe social del Borussia Dortmund : è nel girone con l’Inter - ma tagga il Milan! [FOTO] : Il Borussia Dortmund commette un clamoroso errore sui social: i tedeschi capitano nel girone di Champions League con l’Inter, ma su Twitter taggano il Milan Nella fretta di aggiornare i propri profili social con l’andamento dei sorteggi di Champions League, complice anche l’aver pescato Barcellona e Inter (e Slavia Praga), in un girone che si presenta tutt’altro che semplice, un errore ci può anche stare. Il Borussia Dortmund ne ha ...

La gaffe di Berlusconi al Qurinale : “Serve riforma della giustizia giustizialista”. Gelmini e Bernini ridono e lo correggono : “È necessaria una riforma della giustizia in senso giustizialista“. gaffe di Silvio Berlusconi al Quirinale, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’annuncio di voler tornare al voto e di non appoggiare un eventuale governo M5s-Pd. L’ex Cav è stato subito corretto da Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini. L'articolo La gaffe di Berlusconi al Qurinale: “Serve riforma della ...

Pupo grida "Forza Benevento" ma si trovava in Irpinia. La gaffe del cantante genera dell'imbarazzo : Non tutti sono ferrati in geografia, ma alcuni sbagli possono generare non poco imbarazzo. Questa volta è accaduto a Pupo che durante un’esibizione alla Sagra della Polpetta di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha inneggiato la squadra rivale, il Benevento. Secondo quanto riportato dal sito The Wam, il cantante, non essendosi reso conto di trovarsi in Irpinia e non in provincia di Benevento, ha gridato “Forza ...

Notte della Taranta - Belen e De Martino non convincono fra gaffe - problemi e critiche : Quest’anno la Notte della Taranta era particolarmente attesa soprattutto grazie alla presenza di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco. Un appuntamento speciale, che celebra la tradizione salentina e che è andato in onda sulla Rai, presentato dalla coppia più amata di Instagram, tornata insieme di recente e più innamorata che mai. Alla fine però le cose sono andate molto diversamente e in tanti sono rimasti delusi ...

Le notizie del giorno – Infortunio Douglas Costa - accordo Sky-Dazn - la gaffe di Pupo : Infortunio Douglas Costa – Si è giocata la prima giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus, i bianconeri hanno vinto grazie alla rete realizzata da Chiellini. Tegola però per gli ospiti, Infortunio per l’attaccante Douglas Costa (GLI AGGIORNAMENTI) accordo Sky-Dazn – Riparte la Serie A, e come l’anno scorso le partite saranno divise tra Sky e DAZN. La tv satellitare avrà 266 incontri in esclusiva, ...

Belen e De Martino : gaffe per la Rodriguez a La Notte della Taranta : Belen a La Notte della Taranta: gaffe fuori onda per la Rodriguez La diretta de La Notte della Taranta su Rai2 si è dimostrata difficoltosa per Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Gino Castaldo. Problemi di audio, gaffe e mancanza di sintonia tra la coppia sovrana del gossip e il critico musicale. Durante il lancio del primo blocco pubblicitario de La Notte della Taranta, Belen ha fatto una gaffe in diretta: “Non sono inquadrata?” ...

Figuracce reali : le peggiori gaffe della royal family : Figuracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le ...

Fiorentina - che gaffe in conferenza stampa : il ‘modello da seguire’ di Zurkowski è Chiesa… non Fedez! : Simpatico siparietto nella conferenza stampa di presentazione di Zurkowski: il centrocampista della Fiorentina indica ‘Fede’ Chiesa come modello da seguire, il traduttore capisce Fedez! Una piccola gaffe in casa Fiorentina durante la conferenza stampa di presentazione di Zurkowski. Una domanda particolare ha ‘mandato in crisi il traduttore’. Al centrocampista polacco è stato chiesto quale fosse il suo ‘modello ...

Versace nell'occhio del ciclone per la gaffe in Cina. Poi le scuse : Anche Versace nell'occhio del ciclone in Cina. Dopo il caso Dolce e Gabbana un altro brand del Made in Italy al centro di un clamoroso caso internazionale di ampia portata. Immediate le scuse di Donatella Versace, Dopo le polemiche che hanno investito qualche tempo fa Dolce e Gabbana, un altro marchio italiano è finito nella bufera in Cina. Si tratta di Versace, storica maison della moda che ha commesso una gaffe clamorosa su una linea di ...

Giovanni Floris - la gaffe con la moglie del ministro Castelli : "La faccia smettere" - caos in studio : Una lunga intervista, quella concessa da Giovanni Floris a Il Fatto Quotidiano. Il conduttore de La7 ripercorre la carriera, dai tempi in cui mandò il curriculum ad Enrico Mentana. Poi parla del suo editore, Urbano Cairo, affermando che "mi sembra molto difficile che un imprenditore di successo poss

LAURA PAUSINI/ Regina del pop italiano tra successi internazionali e gaffe : LAURA PAUSINI a Techetechetè Superstar: cantante e mamma in carriera, tra successi e sensi di colpa. Non solo musica per l'ugola d'oro di Solarolo.

Rosa Perrotta parla del figlio e commette una gaffe imbarazzante : Uomini e Donne: Rosa Perrotta fa una gaffe clamoRosa mentre parla di suo figlio Rosa Perrotta sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita, grazie alla nascita del suo primogenito Domenico. L’ex tronista di Uomini e Donne, come durante l’intera fase della gravidanza, tiene costantemente aggiornati i suoi followers sulla sua vita da mamma. Peccato che, tra una confidenza e l’altra, la fidanzata di Pietro Tartaglione ...

Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti - nuova gaffe del social media manager in comune : Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti ed è subito gaffe. Sarà stato il gran caldo a giocare un brutto tiro al social media manager di Filippo Neviani, che evidentemente risponde allo stesso nome dell'esponente PD, tanto da far finire il cantautore di Sassuolo sulla profilo sbagliato. Il post è stato immediatamente eliminato ma non è sfuggito al popolo del web che l'ha immediatamente ripreso, attribuendo l'errore al social ...

Universiadi - cerimonia di chiusura in diretta : gaffe del commissario straordinario che ringrazia "il Premier Antonio Conte" : [live_placement] Universiadi 2019, cerimonia di chiusura: le anticipazioni Non bastava la débacle della cerimonia di apertura, massacrata dal commento: invece di cogliere una seconda opportunità e di raddrizzare il tiro, Rai 2 sceglie di non seguire in diretta la cerimonia di chiusura della 30esima Universiade. Non va in onda neanche su Rai Sport.prosegui la letturaUniversiadi, cerimonia di chiusura in diretta: gaffe del commissario ...