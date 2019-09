La complicata questione del vicepremier nel governo M5s-Pd

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) Indicato 'dai' Cinque Stelle, ma non 'dei' Cinque Stelle. In collegamento dalla Versiliana, dove ha risposto alle domande di Peter Gomez e Marco Travaglio, il presidente del Consiglio incaricato offre una chiave di lettura che potrebbe tornare utile anche per affrontare il nodo vice premier. Conte, in altre parole, non fa mistero del fatto di essere stato scelto dai Cinque Stelle, ma rivendica anche una sua terzietà nel ruolo di premier. Tanto da ricordare che alle ultime elezioni politiche ha votato sì per M5s, ma per la semplice ragione che Luigi Di Maio e compagni lo avevano "indicato come ministro". Una presa di posizione importante visto che proprio sull'interpretazione del ruolo di Conte si consuma il duello tra PD e M5s. Nicola Zingaretti e i suoi dirigenti più vicini continuano a ripetere che, se Conte è un premier "scelto" dal M5s, allora il ...

pamy12001 : RT @Agenzia_Italia: La complicata questione del vicepremier nel #GovernoContebis - Agenzia_Italia : La complicata questione del vicepremier nel #GovernoContebis -