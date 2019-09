Juventus | Paratici svela il futuro di Dybala | “Paulo? Sono sicuro ormai…”

Juventus - Paratici fa chiarezza : “Chiellini non verrà sostituito - abbiamo ottimi difensori. Dybala resta!” : Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l’infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi“. Con queste parole, ...

Neymar Juventus - Paratici aspetta il brasiliano : il retroscena : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione del "Corriere della Sera", la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibile decisione di Neymar in chiave mercato per valutare di conseguenza il possibile addio di Dybala. Qualora Neymar dovesse dire sì al Barcellona, il PSG dovrà piombare con forte decisione su un nuovo attaccante, e Dybala potrebbe

Cessioni Juventus - Mandzukic inguaia Paratici - no al PSG : ora cambia tutto : Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato da "Sky Sport", Mario Mandzukic avrebbe rifiutato anche il trasferimento al PSG. L'attaccante croato vorrebbe decidere con calma il suo futuro, valutando attentamente il da farsi. La sensazione è che difficilmente la Juventus riuscirà a cedere un giocatore dal contratto di 5 milioni di euro annui, considerando anche l'età non

Mercato Juventus - Demiral-Milan : la svolta - Paratici ha deciso : Mercato Juventus – Demiral o Rugani, uno è di troppo: negli ultimi frenetici giorni di Mercato la Juventus dovrà soprattutto sfoltire la rosa a disposizione di Sarri per evitare dolorose esclusioni dalla lista Champions. In difesa il ballottaggio è tra il neo-acquisto turco e l'ex Empoli: il primo piace da tempo al Milan, per il

Icardi Juventus - il piano di Paratici per il colpo last minute : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe analizzando attentamente la possibilità di mettere le mani su Mauro Icardi. Un affare che potrebbe entrare nel vivo nel corso degli ultimi giorni di mercato. Questo ciò che riportano le odierne edizioni della "Gazzetta dello Sport" e del "Corriere dello Sport". Il

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Stanley Nsoki Juventus - colpo a sorpresa di Paratici : tutti i dettagli : Stanley Nsoki Juventus- Come evidenziato dall'odierna edizione dell'Equipe, la Juventus sembrerebbe esser pronta a tentare l'affondo per Stanley Nsoki, gioiellino del PSG, classe 1999. Centrale forte fisicamente, ma dotato di grande tecnica e di grande temperamento. La Juventus avrebbe accelerato le operazioni nelle ultime ore e Paratici sarebbe pronto ad assicurarsi il giocatore già nel

Cessioni Juventus - addio a sorpresa : pronti 35 milioni - Paratici riflette : Cessioni Juventus- Come anticipato nelle scorse ore, e come riportato da "Gianluca di Marzio", noto esperto di mercato, il Milan sarebbe tornato alla carica per Demiral. La Juventus potrebbe aprire alla cessione in caso di mancato accordo con la Roma per la trattativa Rugani. 35 milioni la valutazione fatta dalla Juventus, offerta che il Milan

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

Mercato Juventus - Paratici piomba sul terzino sinistro brasiliano : Mercato Juventus – La Juventus è a caccia di un terzino mancino, meglio se under 21 considerate le 'esigenze' in chiave lista Champions. Sfumato lo spagnolo Miranda del Barcellona (in Germania dicono sia a un passo dallo Schalke), ora in casa bianconera ha preso quota il nome di Carlos Augusto. Mercato Juventus, il terzino del Corinthians Nuovo brasiliano

Cessioni Juventus - arriva la svolta : Paratici cambia piano - 4 addiii : Cessioni Juventus- Una settimana alla chiusura del mercato e Juventus pronta a recitare una parte da protagonista in chiave Cessioni. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici sarebbe pronto a metter mano alle Cessioni per tentare l'affondo su Icardi. Attenzione, però, alla svolta last minute. Di fatto, per tentare la caccia al centravanti dell'Inter, la

Icardi Juventus - Paratici esce allo scoperto : le ultimissime : Icardi Juventus – Dybala scontento a Parma e Paratici che parla di mercato attaccanti. Sembra non essere ancora chiuso il caso Icardi-Dybala. Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli, dopo aver incassato diversi 'no', appare ormai lontano e concentrato su Llorente, la Juventus continua a lavorare a fari spenti, con in tasca la volontà dell'argentino

