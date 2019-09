Juventus-Napoli | le reazioni dei calciatori sui social | da Cristiano Ronaldo a Milik

TOP & FLOP - Juventus – Napoli il migliore ed il peggiore in campo : Allo Juventus Stadium si affrontano le due squadre più accreditate allo scudetto, la Juventus si fa rimontare 3 gol dagli azzurri, nel finale Koulibaly fa esultare i bianconeri con l’autogol per il definitivo 4-3. PRIMO TEMPO La Juventus parte subito fortissima con un pressing alto, al 4′ Cristiano Ronaldo prova a sorprendere Meret da fuori con un sinistro di prima intenzione, ma il portiere del Napoli è attento a sventare la ...

Il Napoli rimonta 3 gol poi cede 4-3 contro la Juventus nel recupero : Il Napoli perde con la Juventus.In attesa di veder scendere in campo le avversarie domani, la Juventus si gode la prima notte della stagione

Juventus-Napoli 4-3 - l’autorete di Koulibaly indirizza il big match a due facce : tra prove di forza dei bianconeri e reazione azzurra : La sensazione era quella di una prova di forza che lanciasse un messaggio al campionato: pronti via e anche il 2019/20 è targato bianconero. Invece è arrivato il crollo, uno schianto fisico, in grado di far capire che quest’anno la musica potrà essere diversa. Ma dipenderà sempre dalla Juventus, prima ancora che dalle capacità degli altri. Oltre che dalla fortuna, come sempre. Alla seconda giornata ha dimostrato di essere dalla parte dei ...

Il Napoli di Ancelotti non è ancora pronto per la Juventus (ma lo sarà) : La superiorità della Juventus Il Napoli torna da Torino con un risultato negativo, ha dato la sensazione di essere inferiore alla Juventus per larghi tratti della partita, e per la prima volta dopo molto tempo ha mostrato lacune difensive evidenti in situazioni di gioco dinamiche. Allo stesso modo, però, la squadra di Ancelotti ha evidenziato una qualità offensiva debordante e una maggiore varietà di soluzioni per cambiare la partita. Ha ...

Ascolti TV | Sabato 31 agosto 2019. Le Teche con Al Bano e Romina al 14.6% - male Laura Pausini al Circo Massimo (6.8%). Juventus-Napoli 10.95% : Al Bano e Romina Su Rai1 TecheTechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Laura Pausini Circo Massimo ha raccolto davanti al video 1.066.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Rai2 Bello, Perfetto, Killer ha interessato 1.026.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull è stato seguito da 941.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 Tarzan ha intrattenuto ...

Juventus-Napoli – Higuain esilarante dopo la vittoria : “minchia - è stata una montagna russa” [VIDEO] : Gonzalo Higuain diventa virale: l’affermazione dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli è esilarante Spettacolo unico ieri sera allo Stadium: la Juventus ha trionfato sul Napoli, nella seconda giornata di Serie A, grazie all’autorete sul finale di Koulibaly. A segnare il secondo gol del match è stato Higuain, pazzo di gioia per la rete rifilata al suo ex team. A termine della partita il calciatore argentino è stato ...

Juventus-Napoli - la bellezza (e stranezza) del calcio : Koulibaly da eroe azzurro ad eroe… bianconero : “Il calcio è strano”. E’ stato già detto? Si dice spesso, sicuramente molto più frequentemente dall’81’ di ieri, minuto del gol del 3-3 di Di Lorenzo. Ma noi ci aggiungiamo: “Il calcio dà e il calcio toglie”. Questa è meno frequente, ma quantomai attuale. Perché? Confrontiamo due date. 22 aprile 2018 e 31 agosto 2019. Poco più di un anno, ma le stagioni trascorse sono in realtà tre. Un finale di ...

NAPOLI – Quando inizi a credere alle favole la Juventus ti riporta subito alla realtà : Juventus-NAPOLI 4-3 – E Quando inizi a credere che le favole esistono la Juventus ti riporta subito alla realtà. Brutto NAPOLI quello visto nel primo tempo che si lascia letteralmente strapazzare dai bianconeri. Il gioco degli avversari non è ancora quello tipico sarriano, ma la mano di don Maurizio a sprazzi inizia a vedersi. La Juventus arriva in porta con troppa facilità e al 45′ si va al riposo sul 2-0 per i padroni di ...

Juventus-Napoli - le pagelle dei quotidiani : difese da incubo : Juventus-Napoli, le pagelle dei quotidiani – L’anticipo serale del sabato della seconda giornata di Serie A ha (insolitamente) mostrato sprazzi di buon calcio, velocità, belle giocate, spettacolo e tanti gol. Ma anche difese molto distratte. A tal proposito, anche i tre quotidiani sportivi nazionali hanno messo in evidenza questi errori. Ecco le pagelle. Gazzetta dello Sport JUVENTUS: Szczesny 6.5; De Sciglio sv (13' Danilo ...

Serie A 2019/2020 - seconda giornata : su Sky il big match Juventus-Napoli e il derby Lazio-Roma : seconda giornata Serie A A distanza di quattro giorni dal posticipo della prima giornata tra Inter e Lecce di lunedì sera, la Serie A 2019/2020 torna in campo con la seconda giornata. Si inizia questa sera, si chiude domenica. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della seconda giornata La seconda giornata di Serie A si apre venerdì sera con il derby ...

La Juventus batte il Napoli allo scadere : Ronaldo e Danilo i migliori : La Juventus in una partita a dir poco rocambolesca, alla fine esce vincitrice contro il Napoli. allo Stadium finisce 4 a 3 per la squadra di Sarri, che non era in panchina, decisiva un'autorete nel finale del difensore Koulibaly che batte il proprio portiere regalando tre punti preziosissimi ai campioni d'Italia. allo Stadium finisce 4 a 3 per la Juventus, che brividi nel finale Nei primi venti minuti la Juventus indirizza la partita dalla ...

Mario Sconcerti : “Netta differenza di qualità tra Juventus e Napoli” : L’editorialista Mario Sconcerti, per Il Corriere della Sera, racconta Juventus-Napoli dal suo punto di vista. Mario Sconcerti su Juve-Napoli: “La Juve ha trovato la porta con troppa facilità” “Manolas non ha ancora i tempi della squadra e Koulibaly ha fatto solo 15 allenamenti dopo la Coppa d’Africa, non mette insieme l’energia con il tempo. In questo momento nella Juve i giocatori determinanti sono due, Douglas ...

Video/ Juventus-Napoli - 4-3 - : gol e highlights - paura e delirio all'Allianz Stadium! : Video Juventus-Napoli, risultato finale 4-3,: un autogol di Koulibaly regala i tre punti ai bianconeri nel big match più folle degli ultimi anni.