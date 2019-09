Judo | Medagliere Mondiali 2019 | la classifica aggiornata Giappone al comando davanti

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato dele per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di Barcellona ’91 con i trionfi di Alessandra Giungi nei 52 kg e di Emanuela Pierantozzi nei 66 kg. La storia parla chiaro: la nostra Nazionale fa molta fatica ad emergere in un contesto iridato che risulta addirittura più competitivo e spietato rispetto a quello a Cinque Cerchi. Di seguito ilaggiornato:1. Japan (JPN) 4 6 5 1 0 2. France (FRA) 3 0 2 3 0 3. Portugal ...

